Steam Deck 2 için Heyecanlandıran İddia: Tarih Netleşti!

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam’in sahibi Valve, 2022 yılında ilk el konsolu Steam Deck ile taşınabilir oyun pazarına adım attı. Kasım 2023’te ise geliştirilmiş Steam Deck OLED modeli kullanıcılarla buluştu. Son dönemdeyse gündem, merakla beklenen Steam Deck 2 söylentileriyle oldukça hareketli.

Valve, daha önce yaptığı bir açıklamada bir sonraki Deck modelinin “nesiller arası bir sıçrama” olacağını aktartmıştı. Bu da oyuncuların beklentisini iyice artırmış durumda. Cihazın çıkış tarihi uzun süre belirsizliğini korurken, kısa süre önce Steam Deck 2 tanıtım tarihi resmen netleşti.

Steam Deck 2, İki Yıl Sonra Çıkacak

Söz konusu iddia, donanım sızıntılarıyla bilinen KeplerL2 tarafından bir internet forumunda yapılan bir yorumla ortaya çıktı. Taşınabilir PC pazarındaki rekabetin tartışıldığı bir başlıkta bir kullanıcı yakında çıkacak ROG Xbox Asus Ally’nin, MSI ya da Valve’ın yeni hamleleri karşısında geri planda kalıp kalmayacağını merak etti. KeplerL2 ise detay vermeden yalnızca “Steam Deck 2, 2028” yanıtını paylaştı.

Steam Deck’in popülerliği, birçok rakibin ortaya çıkmasına neden oldu. Bunun en iyi örneği Microsoft. ABD'li firma da bu alana adım atarak Xbox imzalı bir ROG Asus Ally modelini piyasaya sürecek. Bu cihazın çıkış tarihi ise 16 Ekim olarak açıklandı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam Deck 2'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.