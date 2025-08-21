Masaüstü PC'ler Bile Gücüne Dayanamayacak! Valve'ın Gizli Projesi Yolda

El konsolları nezdinde "Steam Deck 2 mi geliyor?" sorularını sorduran gizli bir proje ortaya çıktı. Valve'ın gizliden yürüttüğü ve kod adını "Fremont" koyduğu bu cihazın, Steam Deck'in ötesinde bir güce sahip olduğu konuşuluyor. Mimarisi ve Geekbench test sonuçlarıyla dikkat çeken cihaz, kağıt üstündeki verilerle Steam Deck OLED'e fark atıyor. Bu da daha fazla çekirdek gücü, yeni işlemci ve yüksek frekans değerlerine bağlı olarak gelişen bir detay. Peki, "Steam Deck 2/Fremont" nasıl bir cihaz olacak? İşte detaylar...

Steam Deck Halefi Fremont Teknik Özellikleri

Test sonuçlarına göre Fremont, Steam Deck OLED özelliklerine kıyasla tek çekirdek ve çoklu çekirdek performansında neredeyse iki katlık bir sıçrama sunuyor. Eski nesilde Zen 2 tabanlı "Van Gogh" işlemci kullanılıyordu; şimdi ise AMD'nin Hawk Point 2 mimarisine dayanan yepyeni bir yonga ile karşı karşıyayız.

Entegre GPU'su devre dışı bırakılan bu işlemci, yerine Radeon RX 7600 ile eşleştirilmiş. Bu ekran kartı, 32 RDNA 3 CU ve 8 GB GDDR6 bellek ile geliyor. Böylece "kompakt masaüstü" diyebileceğimiz bir cihaz ortaya çıkıyor. Cihazda "AMD Custom CPU 1772" adıyla listelenen Zen 4 tabanlı altı çekirdekli, 12 iş parçacıklı bir işlemci bulunuyor. Saat hızları 3.2 GHz taban ve 4.8 GHz boost seviyesine çıkıyor.

Fremont Geekbench Testi Sonuçları

Fremont'un son kullanıcıya hangi formatta ulaşacağı net değil ancak ortaya çıkan test sonuçları fazlasıyla umut vadediyor. Zira Windows 11 Pro üzerinde gerçekleştirilen Geekbench sonuçları, Fremont'un 2412 tek çekirdek ve 7451 çoklu çekirdek puan aldığını gösteriyor. Cihaz hâlen prototip aşamasında. Ancak masaüstü donanımlarda kullanılan Core i3-13100F seviyesine denk gelen bir güce daha bu evredeyken sahip olması, bu kulvarda oldukça güçlü bir cihazın çıkış yapacağının en büyük işareti.