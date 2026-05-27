Steam Deck OLED Modeline Büyük Zam! İşte Güncel Fiyatı

Bellek ve depolama alanı krizi devam eder iken, bununla bağlantılı olarak donanım fiyat etiketleri de olumsuz yönde etkileniyor. Geçtiğimiz aylarda PlayStation 5 modelleri dünya genelinde zamlanmıştı. Şimdi de işin ucu Steam Deck OLED modeline dokundu.

Güncel Steam Deck OLED Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Valve tarafından yapılan açıklama ile 512 GB modelin fiyatı, 240 USD (11.016 TL) artış ile 549 USD (25.199,10 TL) yerine 789 USD (36.215,10 TL) oldu. 1 TB model ise 300 USD (13.770 TL) oranında bir artış ile 649 USD (29.789,10 TL) yerine 949 USD (43.559,10 TL) oldu. Söylenene göre bu fiyat artışları doğrudan uygulamaya alındı. Diğer bir deyiş ile eğer yurtdışından bir yakınınız ile getirmeyi planlıyorduysanız, ödemeniz gereken rakam bir hayli yüksek olacak.

Steam Deck OLED Zammı İçin Valve Ne Diyor?

Yapılan açıklamanın bizleri aslında çok da şaşırtmadığını söyleyebiliriz. Öyle ki Amerika menşeli şirket, söz konusu fiyat artışlarının artan bellek ve depolama alanı masrafları kaynaklı olduğunu söylüyor. Belirlenen yeni fiyatlar da bileşen masraflarının ve sektör genelindeki diğer küresel lojistik zorlukların mevcut durumuna uygun olarak ayarlanmış.

Diğer yandan Steam Machine için herhangi bir fiyat etiketi bulunmuyor. Her ne kadar satışa sunulmaya yakın olduğu söylenmiş olsa da henüz tüketicilerin nasıl bir fiyat etiketi ile karşılaşacağına dair bir gelişme yaşanmadı, ama Steam Deck OLED ile ilgili bu fiyat artışı göz önünde bulundurulduğunda epey tuzlu olacağına şüphe yok diyebiliriz.

Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan açıklamada, bellek ve depolama alanı masrafları ve stok sorunu nedeniyle Steam Machine için fiyat etiketinin değerlendirildiği söylenmişti. Aradan geçen ayların ardından, konu halen açıklığa kavuşturulabilmiş değil. Diğer yandan, cihaz için yılın ilk yarısında oyuncular ile buluşturma hedeflerinde herhangi bir değişikliğin olmadığı ama fiyat etiketi ile bağlantılı olarak çıkış tarihi için net bir karara varmaya çalıştıklarını da sözlerine eklemişlerdi.

Editörün Yorumu

Bildiğiniz gibi yapay zekaya yapılan büyük çaplı yatırımlar, söz konusu bellek ve depolama alanı krizinin temel sebebi. Günümüzde sektörler genelindeki etkisini zaman geçtikçe arttırmaya devam eden yapay zeka için yatırımlar, hiç şüphe yok ki gelecekte de artarak devam edecek. Bu da bellek ve depolama alanı krizinin daha uzun bir süre devam edeceğinin işareti olacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Xbox, Projet Helix için belirlenecek fiyat etiketinde bu durumun etkisini göreceğimiz söylemişti. PlayStation 5 için yapılan ve ülkemizde konsolun fiyatını fahiş seviyelere yükselmesine neden olan zammın ardından, PlayStation 6 için de benzer durum söz konusu olacaktır. Haliyle yeni nesil donanımların erişilebilirliğinin ne seviyede olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.