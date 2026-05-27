Ucuz Android Telefon Yolda! Önemli Bir Özellikten Mahrum Olacak

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber HMD Grand'ın özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen sekiz çekirdeğe sahip bir işlemci bulunacak. Bu arada cihazın sadece 4G teknolojisini destekleyeceği ortaya çıktı. Yani telefonda 5G kullanılamayacak.

HMD Grand'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Snapdragon 6s 4G Gen 2

Snapdragon 6s 4G Gen 2 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6000 mAh

6000 mAh 5G: Desteklemeyecek

HMD Grand'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD'nin yeni telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 90Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 90 kez güncelliyor. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

HMD Grand'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Grand'da MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Free Fire Max'i ortalama 27 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 48 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 55 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 42 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 6s 4G Gen 2 daha önce vivo Y31d modelinde de tercih edilmişti. POCO Pad'de ise Snapdragon 7s Gen 2 mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

HMD Grand'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

HMD Grand'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

HMD'nin yeni telefonu 6.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Cihaz bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. HMD'nin diğer modeli Vibe 2'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 18W üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

HMD Grand Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD Grand'ın 2026 yılının haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Bu arada telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül bulunacak. Dikey olarak konumlanan bu moldülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak.

HMD Grand Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Grand'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. HMD Grand'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

HMD Grand'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Vibe 2 için 114 dolar (5.232 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Grand'ın Vibe 2'den daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 120 dolar (5.508 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Cihazın 5G teknolojisini desteklemeyecek olmasının önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bu arada telefon yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihazın ayrıca Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Depolama tarafında 256 GB seçeneğinin de yer alması önemli bir avantaj çünkü 128 GB uzun süreli kullanımda yetersiz gelmeye başlayabiliyor. Dolayısıyla Grand'da depolama alanı ile ilgili sorun yaşanmayacaktır.