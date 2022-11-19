Steam Deck Yeni Pazarlara Açılıyor: Türkiye'ye Geliyor mu?

Geçen yılın Temmuz ayında, video oyunu geliştirme şirketi ve Steam'in kurucusu Valve, ilk taşınabilir el konsolunu piyasaya sürmüştü. Steam Deck adı verilen bu el konsolu ABD, İngiltere, Kanada ve birkaç bölge daha dâhil olmak üzere belirli pazarlarda mevcuttu.

Valve daha öncelerde Steam Deck konsolunun bölgesel kullanılabilirliğini genişleteceğini bildirmişti. Görünüşe şirket bu planlarını yürürlüğe koymaya başlıyor.

Steam Deck hitting India via the grey market. Prices (approx):



64gb for Rs. 62,500



256gb for Rs. 77,000



512gb for Rs. 90,000



Check your local store for details.#steamdeck #pcgaming #india — 0xSkeptic (@RishiAlwani) November 18, 2022

Steam Deck Hindistan Pazarına Giriyor

Hint oyun sektöründen Rishi Alwani, Steam Deck'in yakında ülkenin oyun pazarına gireceğini açıkladı. Taşınabilir el konsolu yakında Hindistan'ın yerel mağazalarında satışa sunulacak. Alwani, cihazın tahmini fiyatından da bahsetti. Temel 64GB modelinin fiyatı 62.500 Rs'den (yaklaşık 766 dolar) başlayacak, 256GB ve 512GB varyantlarının ise 77.000 Rs (yaklaşık 944 dolar) ve 90.000 Rs (yaklaşık 1.104 dolar) fiyat etiketlerini taşıması bekleniyor.

Steam Deck'in Hindistan fiyatları ABD fiyatlarına kıyasla oldukça yüksek görünüyor. Alwani, Valve çeşitli bölgelerde daha fazla birim tedarik etmeye başladığında fiyatların daha da düşmesini beklediğini belirtiyor.

Steam Deck Türkiye'de Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Temel teknik özelliklerine gelirsek Steam Deck, HD çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı bulunan 7 inçlik bir IPS ekrana sahip. Konsol, bir RDNA 2 GPU ile birlikte çalışan AMD Zen 2 işlemciden gücünü alıyor. Konsolda ayrıca 16 GB LPDDR5 RAM ve microSD kart yuvası desteğiyle 512 GB SSD depolama yer alıyor. Steam Deck, Steam'in kitaplığının yanı sıra Xbox Game Pass ve Epic Games Store'a da erişim sunuyor.

Steam Deck'in Türkiye pazarına ne zaman gireceği de hâlâ belirsiz ancak gelecek süreçte üretimlerin artması ve daha fazla pazarda satışa sunulması bekleniyor.