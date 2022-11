Steam Deck Yeni Pazarlara Açılıyor: Türkiye'ye Geliyor mu?

Geçen yılın Temmuz ayında, video oyunu geliştirme şirketi ve Steam'in kurucusu Valve, ilk taşınabilir el konsolunu piyasaya sürmüştü. Steam Deck adı verilen bu el konsolu ABD, İngiltere, Kanada ve birkaç bölge daha dâhil olmak üzere belirli pazarlarda mevcuttu.

Valve daha öncelerde Steam Deck konsolunun bölgesel kullanılabilirliğini genişleteceğini bildirmişti. Görünüşe şirket bu planlarını yürürlüğe koymaya başlıyor.

Steam Deck hitting India via the grey market. Prices (approx):



64gb for Rs. 62,500



256gb for Rs. 77,000



512gb for Rs. 90,000



Check your local store for details.#steamdeck #pcgaming #india