Steam Deck 2 Yolda

Valve'ın çıkardığı yeni oyun konsolu Steam Deck, piyasaya sürüldüğünden beri iyi satış rakamlarına ulaştı. Hatta Valve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve yüksek talep nedeniyle Steam Deck teslimlerini geciktirmek durumunda kaldı. Hal böyleyken başarılı oyun konsolunun yeni bir nesli için Valve tarafında çalışmalar başladı.

Geçtiğimiz günlerde bir haber kuruluşuna verdikleri bilgilere göre Valve çoktan Steam Deck 2'nin tasarımına ve iç dizaynına başlamış durumda. Halihazırda Steam Deck, Steam'de bulunan tüm oyunları kaldırabiliyorken ikinci bir neslin nasıl özelliklere sahip olacağı tamamen muamma.

Steam Deck 2, Daha Güçlü ve Daha Açık Erişimli Olacak

Kullanıcıların Steam Deck'e dair en sevdiği şeylerden biri de Valve'ın kaynak kodlarını tamamen açık hale getirmesi. Cihaza sahip olan kişiler, isterseler Valve'ın geliştirdiği SteamOS işletim sistemini kullanabiliyor, isterseler de Linux veya Windows gibi işletim sistemlerini Steam Deck'e kurabiliyor. Bu açıklık politakısını devam ettirmek isteyen Valve, Steam Deck 2'de kullanıcılara çok daha fazla özelleştirme imkanı sunacaklarının garantisini verdi.

Ayrıca Steam Deck 2'yle birlikte VR uyumu da eklenmesi beklenen teknolojiler arasında. Steam Deck, yeni çıkan bir platform olması sebebiyle şu an tüm oyunları optimize bir şekilde çalıştıramıyor. Steam dışında kalan platformlardan yayınlanan oyunlar ise uyumluluk sorunu yaşıyor. Yeni nesille beraber bu tarz sorunları kökten çözmeyi amaçlayan Valve, taşınabilir bir bilgisayar denebilecek oyun konsollarıyla yepyeni bir marka yaratarak konsol sektöründe kendine yer edinmek istiyor. Henüz Steam Deck 2 hakkında detaylar ve çıkış tarihi bulunmuyor. Valve'ın şu an tasarım aşamasında olan yeni oyun konsolu hakkında inovatif fikirlere sahip olduğu düşünülüyor.