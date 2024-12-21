Bütün Maaş Gitti Desene... Steam Dev Kış İndirimleri Sonunda Başladı!

Cüzdanları hazırlayın: Steam Kış İndirimleri sezonu nihayet açıldı. Bu büyük kampanya kapsamında en iyi yapımlardan indie favorilere kadar binlerce oyuna devasa indirimler tanımlanacak.

Kampanya kapsamında yaz indirimlerinden tanıdık bazı oyunlar bu sezonda da benzer fiyatlarla öne çıkıyor. İşte indirime giren oyunlardan bazıları...

Cyberpunk 2077'de %50 İndirim Fırsatı

Büyük yapımlardan bazılarına tanımlaman kampanyalar şöyle:

Baldur's Gate 3 : %20 indirimle $48

Cyberpunk 2077 : %50 indirimle $27

Elden Ring: %40 indirimle $36

Elden Ring’e doyamadıysanız, benzer mekaniklerle dikkat çeken “Lies of P”, Pinokyo masalının karanlık bir yorumuyla karşınıza çıkıyor. Bu oyun şu anda %40 indirimle $36 fiyatından satışta. Uzaya açılan kapınız “No Man's Sky” ise %60 indirimle $24 dolara kadar düştü.

Şehir kurma tutkunları için orijinal Cities: Skylines tam bir fiyat/performans canavarı: %70 indirimle yalnızca $9. İkinci oyundaki bug ve problemlerden sıkıldıysanız ilk oyunu elde etmek için iyi bir fırsatınız var.

Fallout 4, Titanfall 2 Gibi Kült Oyunlar da İndirimde

Klasik ve kült oyunlar tarafında da tabiri caizse bir şölen var. İndirim listesi şöyle:

Titanfall 2 : Muhteşem FPS deneyimi %90 indirimle $3

Fallout 4 : Kült bir RPG %80 indirimle $8

Mass Effect Legendary Edition : Üçlemenin tamamı sadece $5

Divinity: Original Sin: Larian Studios’un ustalığını gösterdiği bu başyapıt %80 indirimle $4

Bağımsız (indie) kategorisinde de sevebileceğiniz oyunlar kampanya kapsamına girdi:

Stray : Kediseverler için %40 indirimle $18

Cult of the Lamb : Karanlık mizah dolu bu oyun %50 indirimle $13’ün altında

Dave the Diver : Balık tutup suşi yapabileceğiniz bu oyun %30 indirimle $14

Stardew Valley: Kalpleri fetheden oyun şu an %60 indirimle sadece $8

İndirimler sadece bu oyunlarla da sınırlı değil. 2 Ocak 2025 tarihine kadar hem bu listedeki oyunlar, hem de kendi dilek listenizdeki oyunlara bakmayı ihmal etmeyin.

İndirime girmesine en çok sevindiğiniz oyun hangisi? Yorumlarda buluşalım!