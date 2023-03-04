Steam Şubat Ayı Donanım ve Yazılım Anketi Açıklandı

Valve, kullanıcıların platformlarında hangi sistemlerle oyun oynadıklarını görmek için kullanıcılarından gelen sistem bilgilerini toplayan yeni aylık Steam Donanım ve Yazılım Anketi'ni açıkladı. NVIDIA, ankette ekran kartı kategorisinde öncelikli olarak zirvede yer aldı ve son sonuçlarla birlikte bu durum şirketin listedeki yerini değiştirmedi.

Ekran Kartında Lider: NVIDIA GeForce GTX 1650

Şubat ayının Steam Donanım ve Yazılım Anketi, NVIDIA GeForce GTX 1650'nin Valve kullanıcıları tarafından en çok kullanılan ekran kartı olduğunu gösteriyor. Sonuçlar, Ekim 2022'de NVIDIA GeForce GTX 1650'nin kullanıcıların %5,6'sı tarafından kullanıldığını, GTX 1060'ın ise %7,62 ile en üst sırada yer aldığını gösteriyor. GTX 1060 listede sabit kalırken, GTX 1650 beş ay boyunca %0,15'lik bir farkla hafif bir düşüş göstermiş durumda.

AMD'den Radeon Graphics, ankete katılan kullanıcıların %1,98'i ile on üçüncü sırada ve Intel Iris Xe Graphics (aynı zamanda CPU'ya entegre) kullanıcıların %1,71'i ile on beşinci sırada yer aldı. Steam kullanıcılarının kullandığı ilk 10 ekran kartı arasında NVIDIA'nın GeForce RTX 40 serisi, AMD'nin Radeon 7000 serisi ve Intel Arc A serisi ekran kartları da yer alıyor. Kartların şu anda tüm şirketler için yüksek fiyatlı olması, kullanıcıların daha yeni GPU'lara geçmemesinde etkili olabilir.

İşlemcilerde ise Intel birkaç aydır azalan kullanıcı sayılarının ardından yokuş yukarı bir tırmanış gerçekleştirdi. Şirket, Valve'ın kullanıcı tabanının %67,17'sini elinde tutarken, AMD ise müşterilerin %32,8'ine sahip oldu. Altı çekirdekli işlemciler, Valve'ın Steam platformundaki oyuncular için en çok kullanılan çekirdek sayısı olarak ankette yerini aldı.

Windows 11'in Yükselişi Sürüyor

İşletim sistemlerine bakıldığında Windows 11 %1,73'lük küçük bir artış gösterdi ancak Windows 10 hâlâ kullanıcıların favori işletim sistemi konumunda. Ayrıca DirectX 12, yeni oyunlar yazılımın avantajlarından yararlandıkça daha fazla benimsenmeye başladı ve kullanıcıların %75,23'ü DirectX 12'ye geçiş yaptı.

VR başlıkları ise ankete katılan kullanıcıların %2,07'sini oluşturuyor ve bu da kullanıcıların %0,12'sinde minimal bir düşüş anlamına geliyor. Adını Meta Quest 2 olarak değiştiren Oculus Quest 2, kullanıcıların %44,65'ini oluştururken Sony PlayStation VR kullanıcıların %0,06'sını oluşturuyor.