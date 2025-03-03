Steam, En Çok Konuşulan Dilleri Açıkladı! Birinci Şaşırtmadı

Valve'ın sahibi olduğu popüler dijital oyun mağazası Steam, oyunculardan topladığı veriler ışığında Şubat 2025 itibarıyla en çok konuşulan dilleri açıkladı. Her ay milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı uygulama,

Uzak Doğu ülkesindeki popülaritesini koruyor gibi görünüyor.

Steam'de En Çok Konuşulan Diller

Steam'in paylaştığı sıralamaya baktığımızda listenin zirvesinde Basitleştirilmiş Çince olduğunu görüyoruz. Platform kullanıcılarının yüzde 50.06'sının kullandığı dili, yüzde 23.79 ile "dünya dili" olarak bilinen İngilizce takip ediyor. Üçüncü ve dördüncü ise sırasıyla yüzde 6.76 ile Rusça ve yüzde 2.89 ile İspanyolca (İspanya).

Listede Portekizce (Brezilya), Almanca, Japonca, Fransızca, Lehçe, Korece ve Geleneksel Çince de ilk sıralarda bulunuyor. Türkçe ise 12. sırada yer alıyor ve veriler, dilimizin kullanım oranının giderek azaldığını gösteriyor.

Şubat 2025 itibarıyla Steam'de en çok konuşulan diller şu şekilde sıralandı;

Sıra Dil Kullanım Oranı 1 Basitleştirilmiş Çince %50.06 2 İngilizce %23.79 3 Rusça %6.76 4 İspanyolca - İspanya %2.89% 5 Portekizce - Brezilya %2.61 6 Almanca %2.04 7 Japonca %2.01 8 Fransızca %1.58 9 Lehçe %1.17 10 Korece %1.14 11 Geleneksel Çince %1.10 12 Türkçe %0.91 13 Tayca %0.63 14 Ukraynaca %0.49 15 İtalyanca %0.42 16 İspanyolca - Latin Amerika %0.39 17 Çekçe %0.39 18 Macarca %0.27 19 Portekizce - Portekiz %0.25 20 İsveççe %0.18 21 Hollandaca %0.18 22 Danimarkaca %0.16 23 Vietnamca %0.11 24 Fince %0.11 25 Rumence %0.10 26 Endonezya %0.08 27 Norveççe %0.08 28 Yunanca %0.04 29 Bulgarca %0.03 30 Arapça %0.00