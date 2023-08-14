Steam'in En Kötü Oyunu Değişti: İşte Ünvanın Yeni Sahibi!

Overwatch 2 sadece üç gün içinde Steam'in tüm zamanların en kötü puan alan oyunu hâline geldi.

Overwatch 2: Invasion nihayet 10 Ağustos'ta yayınlandı ve lansmanına başka bir büyük çıkış eşlik etti. Öyle ki oyun ilk defa Steam'e geldi ve şirket bu şekilde oyuncu sayısında önemli bir artış yaşamayı planlıyordu.

Ancak oyun 12 Ağustos itibariyle hiçbir geliştiricinin taçlandırmak istemediği bir listenin zirvesine ulaştı. Overwatch 2 şu anda Steam'deki en düşük kullanıcı puanına sahip.

Overwatch 2, %9 Olumlu İncelemeyle Steam'in En Kötü Oyunu Konumunda

Steam'in En Kötü Oyunlar Listesi'ne göre 100.000'den fazla oyuncu oynaması ücretsiz nişancı oyunu hakkında inceleme bıraktı ve bu incelemelerin %91 gibi şaşırtıcı bir oranı olumsuz durumda.

Görünüşe göre çoğu oyuncu Overwatch'ın para kazanma modeliyle ilgili sorun yaşıyor ancak bir diğer kısım ise oyunun içerik programından ve topluluk moderasyonu eksikliğinden memnun değil.

Toplam kullanıcı puanı, oyun piyasaya sürüldüğünden bu yana istikrarlı bir şekilde düştü ve şu anda Steam'de %9 gibi bir rakama sahip. Bu da Redfall, eFootball ve Battlefield 2042 gibi benzer şekilde olumsuz oyuncu geri bildirimleriyle karşılanan oyunlardan çok daha düşük puana sahip olduğunu gösteriyor.

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