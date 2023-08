Metacritic'e Göre Yılın En İyi Oyunu Değişti!

Çıkışıyla birlikte büyük ses getiren Baldur's Gate 3 şu anda 2023'ün en iyi Metacritic puanına sahip olan oyunu konumunda.

Metacritic'e göre Larian Studios'un son derece başarılı RPG'si bu yıl çıkan diğer tüm oyunlar arasında en yüksek inceleme puanına ulaşmayı başardı ve evet, buna The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom da dâhil.

Baldur's Gate 3 şu anda 97 Metacritic puanıyla birinci sırada yer alırken, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 96 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Baldur's Gate 3, 97 İnceleme Puanıyla Yılın En İyi Oyunu Konumunda

İlk 5'i Metroid Prime Remastered ve The Witcher 3 - Wild Hunt: Complete Edition tamamlıyor, öyle ki her ikisi de 94 toplam puana sahip. İlk 5'in diğer ikilisi Tetris Effect: Connected ve Resident Evil 4, 93 puana sahipler.

Yine de burada dikkat edilmesi gereken bir husus var, öyle ki Baldur's Gate 3'ün 97 puanı sadece 21 eleştirmen incelemesinden elde edilirken, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'ın 96 puanı 145 incelemeden elde edildi, bu da daha fazla Baldur's Gate 3 incelemesi geldikçe oyunun pozisyonunun değişebileceğini gösteriyor.

İlginç bir şekilde Baldur's Gate 3 kullanıcı puanları konusunda da lider durumda. Larian'ın merakla beklenen devam oyunu 5000'den fazla kullanıcı incelemesi toplayarak 9.1 puan aldı.

Peki siz bu yılın en iyi oyunu olarak hangi oyunu gösteriyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.