NVIDIA Pazarı Ele Geçirmiş: En Popüler Ekran Kartları Açıklandı!

Steam, Ekim 2025’e ait Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını paylaştı. Böylece oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartları da ortaya çıktı. Peki listenin zirvesinde hangi model yer alıyor? İşte Ekim 2025 itibarıyla en popüler ekran kartları listesi...

Steam'e Göre En Popüler Ekran Kartları (Ekim 2025)

Steam'in verilerine göre listenin zirvesinde yüzde 4,47 kullanım oranıyla NVIDIA GeForce RTX 3060 yer aldı. Geçen aya kıyasla yüzde 0,06 artış gösteren model, oyuncular arasında en popüler ekran kartı olmayı sürdürdü. Onu yüzde 4,30 oranla RTX 4060 Laptop GPU izlerken, üçüncü sırada RTX 4060, dördüncü sırada ise RTX 3050 bulunuyor. Bu modellerin kullanım oranları sırasıyla yüzde 4,17 ve yüzde 3,10 olarak açıklandı.

GTX 1650 yüzde 3,05 ile beşinci sırada yer alırken, RTX 4060 Ti yüzde 2,80 kullanım oranıyla altıncı oldu. Listenin devamında RTX 3060 Ti ve RTX 3070 modelleri bulunuyor. Şimdiye kadar listede yer alan tüm modeller NVIDIA imzası taşıyor. Dokuzuncu sırada AMD Radeon (TM) Graphics dikkat çekerken, Intel listede on beşinci sırada kendine yer buldu.

Ekim 2025 verilerine göre en popüler ekran kartları şu şekilde sıralandı:

Sıra Ekran Kartı Kullanım Oranı (Ekim) Değişim 1 NVIDIA GeForce RTX 3060 %4,47 +%0,06 2 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU %4,30 -%0,54 3 NVIDIA GeForce RTX 4060 %4,17 -%0,08 4 NVIDIA GeForce RTX 3050 %3,10 +%0,03 5 NVIDIA GeForce GTX 1650 %3,05 +%0,03 6 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti %2,80 -%0,12 7 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti %2,58 -%0,05 8 NVIDIA GeForce RTX 3070 %2,41 %0,00 9 AMD Radeon(TM) Graphics %2,23 +%0,03 10 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU %2,22 -%0,18 11 NVIDIA GeForce RTX 4070 %2,12 -%0,04 12 NVIDIA GeForce RTX 2060 %2,11 -%0,02 13 AMD Radeon Graphics %2,04 +%0,09 14 NVIDIA GeForce GTX 1060 %1,95 -%0,02 15 Intel Iris Xe Graphics %1,90 +%0,01 16 NVIDIA GeForce RTX 5070 %1,88 +%0,19 17 Intel(R) UHD Graphics %1,88 +%0,12 18 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER %1,71 -%0,08 19 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER %1,69 +%0,01 20 NVIDIA GeForce RTX 3080 %1,67 -%0,03

Listeye bakıldığında NVIDIA'nın ekran kartı pazarında hakim olduğunu söylemek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi ekran kartını kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.