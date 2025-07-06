Steam Açıkladı: İşte En Popüler Windows Sürümleri!

Dijital oyun devi Steam, Haziran 2025’e ait Steam Donanım Anketi sonuçlarını açıkladı. Oyunculardan toplanan verilerle hazırlanan bu raporda, en yaygın kullanılan Windows sürümleri ve kullanım oranları dikkat çekti. Peki lider hangi Windows versiyonu oldu? İşte detaylar...

En Popüler Windows Sürümleri - Haziran 2025

Verilere göre geçen aya kıyasla yüzde 1,47 popülerleşen Windows 11, yüzde 62,55 kullanım oranıyla zirvede yer alıyor. Microsoft’un Ekim 2021’de yayınladığı bu işletim sistemine Windows 10 kullanıcıları ücretsiz şekilde geçiş yapabiliyor. Birinci olmasının en etkili sebebi de bu.

Windows 10 ise yüzde 37,30 kullanım oranıyla ikinci sırada yer aldı. Popülaritesinde yüzde 1,46’lık bir düşüş gözlenen bu sürümü, yüzde 0,10 oranıyla Windows 7 izliyor. Geriye kalan yüzde 0,05’lik pay ise Windows 8 gibi daha eski sürümlere ait.

Haziran 2025 verilerine göre en popüler Windows sürümleri şu şekilde sıralandı;

İşletim Sistemi Kullanım Oranı Değişim Windows 11 64 bit 62.55% +1.47% Windows 10 64 bit 37.30% -1.46% Windows 7 64 bit 0.10% 0.00% Diğer Sürümler 0.05% 0.00%

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