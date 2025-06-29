Oyuncular Resmen Steam’i Topa Tuttu! İndirimlere Tepkiler Artıyor

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, geçtiğimiz günlerde milyonlarca oyuncunun sabırsızlıkla beklediği yaz indirimlerini resmen başlattı. Yüzlerce oyunda önemli fiyat düşüşleri sunan bu kampanyanın her yıl olduğu gibi büyük ilgi görmesi bekleniyordu.

Ancak bu yılki yaz indirimleri beklentileri pek de karşılayamadı gibi görünüyor. İnternet forumlarında pek çok oyuncu kampanyanın yeterince cazip olmadığını ve dikkat çekici fırsatlar sunmadığını dile getiriyor. Peki bunun sebebi ne? İşte detaylar...

Steam Yaz İndirimleri Oyuncuları Hayal Kırıklığına Uğrattı

Steam, Kasım 2023’te Türk lirası birimini kaldırıp dolara geçince Türk oyuncular için oyun almak ciddi şekilde zorlaşmıştı. Yaz indirimleriyle fiyatlar bir nebze olsun gerilese de dolar öncesine kıyasla hala hayli yüksek kalıyor. Bu yüzden Türk oyuncular kampanya dönemlerinde bile eskisi gibi düşük fiyatlar göremiyor. Görünen o ki bu yılki kampanya yabancı oyuncular açısından da pek iç açıcı değil.

Reddit ve diğer popüler forumlarda birçok oyuncu, bu yılki indirim oranlarının önceki yıllara göre oldukça zayıf kaldığını söylüyor. Eskiden çok daha yüksek indirimler olduğunu ifade eden oyuncular, Baldur's Gate 3, Farming Simulator 15, Kingdom Come: Deliverance 2 ve Black Myth: Wukong gibi öne çıkan yapımlarda yalnızca yüzde 20 civarındaki indirimleri yetersiz buluyor. İndirim oranlarının en az yüzde 50 seviyesinde olması gerektiği söyleniyor.

Buna benzer eleştiriler birkaç yıl önce pek gündeme gelmiyordu. Son yıllarda ise oyuncular bu durumdan giderek daha fazla şikayet eder oldu. Steam’in bu eleştiriler karşısında nasıl bir adım atacağı belirsiz. Üstelik indirim oranlarını doğrudan Steam değil, oyun geliştiricileri belirliyor. Yine de belki platform, geliştiricileri daha yüksek indirimlere teşvik edecek bir adım atabilir.

Steam, oyuncular için cazip bir platform olmaktan uzaklaşmaya devam ederse rekabet iyice kızışacak gibi görünüyor. Türkiye’de dolara geçişten sonra Epic Games Store’un ciddi bir ivme yakaladığı zaten biliniyor. Bu yükselişin dünya çapında da sürmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Steam’in bu yılki yaz indirimlerini yeterli buldunuz mu, yoksa beklentilerin altında mı kaldı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın!