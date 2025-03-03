Valve Mutlu: Steam Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Rekoru Tazelendi!

Oyun dünyasının en popüler dijital platformlarından Steam, milyonlarca oyuncunun her gün ziyaret ettiği vazgeçilmez bir adres. Bu yoğun ilgi, platformun anlık eş zamanlı kullanıcı sayısında sürekli yeni rekorlar kırmasını sağlıyor. Son olarak Steam, yine rekor tazeledi. Peki bu sefer kaç milyon oyuncuya ulaştı?

Steam Kaç Milyon Eş Zamanlı Kullanıcı ile Rekor Kırdı?

Aktarılan bilgilere göre Steam, 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 17:00'de 40.2 milyon eş zamanlı kullanıcı sayısına ulaşarak kendi rekorunu tazeledi. Bu kullanıcıların 12.7 milyonu ise aktif bir şekilde oyun oynuyordu.

Platformun rekorunu tazelemesindeki en önemli etken ise 28 Şubat'ta piyasaya sürülen Monster Hunter Wilds adlı oyun. En büyük oyun şirketlerinden CAPCOM tarafından geliştirilen bu yapım, oyunculara devasa yaratıkları avlayıp ekipmanlarını güçlendirerek keşif yaptıkları bir açık dünya aksiyon RPG deneyimi sunuyor.

Steam'in önceki rekorlarına göz atıldığında 8 Aralık 2024'te 39.2 milyon, 23 Eylül 2024'te 38.3 milyon, 26 Ağustos 2024'te 37.2 milyon ve 15 Mart 2024'te ise 36.3 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaşmış olduğu görülüyor. Geçmiş rekorlar şu şekilde sıralandı;

8 Aralık 2024 – 39.2 milyon

– 39.2 milyon 23 Eylül 2024 – 38.3 milyon

– 38.3 milyon 26 Ağustos 2024 – 37.2 milyon

– 37.2 milyon 15 Mart 2024 – 36.3 milyon

– 36.3 milyon 2 Mart 2024 – 34.2 milyon

– 34.2 milyon 7 Ocak 2024 – 33.6 milyon

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