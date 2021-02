Steam Eş Zamanlı Oyuncu Sayısında Yeni Rekor Kırıldı!

COVID-19 salgınının Steam mağazasına olan olumlu etkisi hız kesmeden devam ediyor. Yeni yayınlanan grafiğe göre, Steam eş zamanlı oyuncu sayısında yeni rekor kırdı. İşte güncel sayı!

Bildiğiniz gibi konsol tarafında, her üreticinin kendisine özgü bir mağazası var ama PC tarafından birçok farklı seçenek görebiliyoruz. Bunların başında da Steam geliyor. 2003 yılının sonlarına doğru faaliyete geçmiş olan mağaza, on yedi yıl boyunca PC kullanıcıları için ilk durak olma özelliğini taşıyor. Sunduğu fiyatlara ek olarak sezonluk indirimler ile cazip fiyatlara oyun(lar) alabildiğimiz Steam üzerinde son aylarda bir hayli yoğunluk var. Bu da birçok rekoru beraberinde getiriyor.

Hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında SteamDB sayfası tarafından 2 Ocak 2021 tarihinde aktarılan veriye dayalı olarak 25.415.080 ile mağazadaki tüm zamanların en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru kırılmıştı. Noel ve yılbaşı tatili ile çoğu kişinin çalışmaması ve salgın nedeniyle de evden dışarı çıkamıyor oluşunun yanı sıra, o dönemdeki Kış İndirimi kampanyasının bu rekorun kırılmasındaki etkisi büyük olmuştu. Bahsi geçen rekoru, yakın bir zaman önce tarih oldu.

SteamDB sayfasına yansıyan yeni grafiğe göre dün, eş zamanlı oyuncu sayısı 26.401.443’e ulaşarak Steam tarihinde yeni bir rekora imza attı. Yaşanan büyük artışın temel sebebi, bir önceki rekorun kırılmasındakinden farklı değil. Dünyayı kasıp kavurmakta olan COVID-19 salgını nedeni ile insanların zamanlarının tamamını evlerinde geçiriyor olmaları. Bu da tabii ki hem oyun oynama sürelerinin hem de eş zamanlı oyuncu sayısının artmasına neden oluyor. Valve, mağazanın 2020 yılındaki kısıtlamaların başlaması öncesinde de oldukça fazlaca büyüme kaydettiğini söylüyor. Ne var ki esas sıçrayış, kısıtlamalar sonrasında yaşanmış oldu.

