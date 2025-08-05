Bu Fırsat Kaçmaz: Efsane Strateji Oyunu İndirime Girdi!

Paradox’un 2016’da piyasaya sürdüğü Hearts of Iron 4 veya kısa adıyla HOI 4, tartışmasız en iyi strateji oyunlarından biri. Binlerce oyuncunun yüzlerce saatini gömdüğü bu oyun, bizleri 2. Dünya Savaşı’nın tam ortasına götürüyor. Geniş kitlelerce beğenilen HOI 4, şimdi dikkat çeken bir indirimle oyun dünyasının gündeminde. İşte indirimli HOI 4 fiyatı...

HOI 4 İndirime Girdi: İşte Fiyatı

Söz konusu oyun, Steam’de yüzde 70 indirimle 8,99 dolardan satışa sunuldu. Normalde 29,99 dolara satılan yapım, 18 Ağustos’a kadar bu fiyatla satın alınabilecek. Bu kampanyayla birlikte oyunun en çok satanlar listesine girmesi bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Bilmeyenler için HOI 4 (Hearts of Iron IV), oyuncunun 2. Dünya Savaşı döneminde bir ülkenin kontrolünü ele alarak savaş, diplomasi ve ekonomi alanlarında kararlar aldığı bir yapım. Derinlemesine strateji ögeleriyle dikkat çeken oyun, tarih meraklıları için adeta bir simülasyon deneyimi sunuyor.

HOI 4 indirimli fiyat listesi şu şekilde:

HOI 4: 8,99 dolar (-70%)

HOI 4 Ultimate Bundle: 53,22 dolar (-48%)

HOI 4 Expansion Pass 1 Last Chance Bundle: 25,40 dolar (-46%)

HOI 4 Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 Home 64 Bit Windows 10 Home 64 Bit İşlemci Intel Core i5 750AMD FX 4300 Intel Core i5 2500KAMD Ryzen 3 2200G RAM 4 GB 6 GB Ekran Kartı Nvidia GeForce GTX 470 (1.28GB)AMD HD 5850 (1GB) / Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) / AMD Radeon RX Vega 11 Nvidia GeForce GTX 570 (1.28GB) / AMD Radeon HD 7970 (3GB) / Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) DirectX Sürüm 9.0c Sürüm 9.0c Depolama 2 GB kullanılabilir alan 2 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? HOI 4'ün indirimli fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.