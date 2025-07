Türk Oyuncular Bu Oyunu Bırakmıyor! Steam'de En Çok Satanlar Açıklandı

Steam, 22-29 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları paylaştı. Böylelikle ülkemizdeki oyuncuların hangi yapımlara ilgi gösterdiği gözler önüne serildi. Geçtiğimiz haftanın zirvesinde yer alan Counter-Strike 2, bu hafta da liderliğini bırakmadı.

Listenin ikinci sırasında uzun süredir popülerliğini koruyan hayatta kalma oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS yer alırken, üçüncü sırada henüz çıkmamış olmasına rağmen ön siparişlerle dikkat çeken EA SPORTS FC 26 bulunuyor. Futbol tutkunlarının ücretsiz alternatifi eFootball dördüncü sırada kendine yer bulurken Black Desert ve PEAK sırasıyla beşinci ve altıncı sıraya yerleşti.

Korku dolu atmosferiyle oyuncuların nabzını yükselten Dead by Daylight yedinci sıraya adını yazdırdı. Onu sırasıyla World of Warships, Euro Truck Simulator 2 ve Kingdom Come: Deliverance 2 takip etti. Sıralamanın devamında ise sırasıyla Rust, Red Dead Redemption 2, Marvel Rivals, Apex Legends, Dota 2, GTA 5 Enhanced, REMATCH, Lost Ark, R.E.P.O. ve Warframe gibi yapımlar yer alıyor.

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (22-29 Temmuz)

Sıra Oyun Fiyatı 1 Counter-Strike 2 Ücretsiz 2 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz 3 EA SPORTS FC 26 69,99 dolar 4 eFootball Ücretsiz 5 Black Desert 4,99 dolar 6 PEAK 3,99 dolar 7 Dead by Daylight 5,99 dolar 8 World of Warships Ücretsiz 9 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 10 Kingdom Come: Deliverance 2 31,49 dolar 11 Rust 18,99 dolar 12 Red Dead Redemption 2 59,99 dolar 13 Marvel Rivals Ücretsiz 14 Apex Legends Ücretsiz 15 Dota 2 Ücretsiz 16 Grand Theft Auto V Enhanced 29,99 dolar 17 REMATCH 14,99 dolar 18 Lost Ark Ücretsiz 19 R.E.P.O. 5,79 dolar 20 Warframe Ücretsiz

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam'in ülkemiz için paylaştığı sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.