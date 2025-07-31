Türk Oyuncular Bu Oyunu Bırakmıyor! Steam'de En Çok Satanlar Açıklandı
Steam, 22-29 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Valve'ın popüler FPS oyunu Counter-Strike, liderliğini sürdürdü.
Steam, 22-29 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları paylaştı. Böylelikle ülkemizdeki oyuncuların hangi yapımlara ilgi gösterdiği gözler önüne serildi. Geçtiğimiz haftanın zirvesinde yer alan Counter-Strike 2, bu hafta da liderliğini bırakmadı.
Listenin ikinci sırasında uzun süredir popülerliğini koruyan hayatta kalma oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS yer alırken, üçüncü sırada henüz çıkmamış olmasına rağmen ön siparişlerle dikkat çeken EA SPORTS FC 26 bulunuyor. Futbol tutkunlarının ücretsiz alternatifi eFootball dördüncü sırada kendine yer bulurken Black Desert ve PEAK sırasıyla beşinci ve altıncı sıraya yerleşti.
Korku dolu atmosferiyle oyuncuların nabzını yükselten Dead by Daylight yedinci sıraya adını yazdırdı. Onu sırasıyla World of Warships, Euro Truck Simulator 2 ve Kingdom Come: Deliverance 2 takip etti. Sıralamanın devamında ise sırasıyla Rust, Red Dead Redemption 2, Marvel Rivals, Apex Legends, Dota 2, GTA 5 Enhanced, REMATCH, Lost Ark, R.E.P.O. ve Warframe gibi yapımlar yer alıyor.
Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (22-29 Temmuz)
|Sıra
|Oyun
|Fiyatı
|1
|Counter-Strike 2
|Ücretsiz
|2
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Ücretsiz
|3
|EA SPORTS FC 26
|69,99 dolar
|4
|eFootball
|Ücretsiz
|5
|Black Desert
|4,99 dolar
|6
|PEAK
|3,99 dolar
|7
|Dead by Daylight
|5,99 dolar
|8
|World of Warships
|Ücretsiz
|9
|Euro Truck Simulator 2
|10,09 dolar
|10
|Kingdom Come: Deliverance 2
|31,49 dolar
|11
|Rust
|18,99 dolar
|12
|Red Dead Redemption 2
|59,99 dolar
|13
|Marvel Rivals
|Ücretsiz
|14
|Apex Legends
|Ücretsiz
|15
|Dota 2
|Ücretsiz
|16
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29,99 dolar
|17
|REMATCH
|14,99 dolar
|18
|Lost Ark
|Ücretsiz
|19
|R.E.P.O.
|5,79 dolar
|20
|Warframe
|
Ücretsiz
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam'in ülkemiz için paylaştığı sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.