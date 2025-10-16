Çok Sevilen 12 Oyun Steam'den Kaldırılacak! Tarih Açıklandı

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de yer alan bazı oyunlar ile ilgili üzücü bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda Dragon Blaze, Samurai Aces Episode III: Sengoku Cannon, Strikers 1945 III ve Samurai Aces Episode II: Tengai dahil olmak üzere 12 oyun çok yakında Steam'den kaldırılacak.

Steam'de Hangi Oyunlar Kaldırılacak?

Gunbird 2

Gunbird

Gunbarich

Dragon Blaze

Samurai Aces

Samurai Aces Episode III: Sengoku Cannon

Samurai Aces Episode II: Tengai

Sol Divide

Strikers 1945 III

Strikers 1945 II

Strikers 1945

Zero Gunner 2

Oyun yayıncısı City Connection, Japonya merkezli geliştirici Psikyo'nun shoot ’em up ve arcade türlerindeki 12 adet oyununun Steam'den kaldırılacağını duyurdu. Yukarıda yer alan oyunlar, 31 Ekim 2025 tarihinden itibaren artık Steam üzerinden satın alınamayacak. Bunun sebebi ise lisans anlaşmasının süresinin dolması.

Bu oyunları belirtilen tarihe kadar satın alan oyuncular ise oyunları oynamaya devam edebilecek. Yani bu oyunları PC üzerinden oynamak istiyorsanız belirtilen tarihten önce satın almanız gerekiyor. PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch'in mağazalarında söz konusu oyunların satışlarının devam edeceğini belirtmek gerekiyor.

Listedeki yapımlar arasında Strikers 1945 ve Gunbird öne çıkıyor. İlk olarak 1994 yılında piyasaya sürülen Gunbird, dikey bir oynanışa sahip shoot 'em up türünde bir oyundur. Askeri uçaklar yerine her biri özel saldırı mekaniklerine sahip fantastik karakterleri kontrol ediyoruz. Düşmanlara büyük hasar vermek için özel bir saldırı özelliği de bulunuyor.

Shoot 'em up türünün klasiklerinden biri olan Strikers 1945 de tıpkı Gunbird gibi dikey bir oynanış sunuyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen uçak aracılığı ile düşmanları yok etmeye çalışıyoruz. Uçağın atış gücünü artıran ve düşmanlara anlık büyük hasar veren çeşitli güçlendirmeler yer alıyor.

Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyan oyunların her biri, Steam'de 9,99 dolar (418 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Gunbird, Gunbird 2, Strikers 1945, Strikers 1945 II ve Gunbarich dahil pek çok oyunun yer aldığı Psikyo Shooter: Collector's Bundle ise 107,88 dolara (4.513 TL) satılıyor.