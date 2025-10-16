Kimse Beklemiyordu: Steam İnanılmaz Bir Rekora İmza Attı

Steam tarihi boyunca görülmemiş bir eşik aşıldı. Dijital oyun platformu, gerçek zamanlı oyuncu sayısında büyük bir rekorun altına imza attı. PC oyuncularının platformda daha fazla vakit geçirmeye başlaması ile elde edilen bu başarının ardından Steam de önemli bir dönüm noktasını daha geride bıraktı.

Steam Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı ile Rekor Kırdı

Steam, 41 milyonun üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısı ile tüm zamanların rekorunu kırdı. SteamDB verilerine göre 12 Ekim'de 41 milyon 666 bin 455 kullanıcı aktif oldu. Bu oyuncuların 13 milyon 27 bin 299'u ise dijital oyun mağazası üzerinden aldığı bir oyunu oynadı.

Bu kırılan rekorun arkasında Steam Next Fest etkinliğinin olabileceği öne sürülse de bu etkinlik 13 Ekim'de başladı. 41 milyonu aşan gerçek zamanlı kullanıcı sayısına ulaşılan tarih 12 Ekim'di. İstatistiklere baktığımızda 12 Ekim'den bu yana küçük dalgalanmaların haricinde devamlı bir düşüş olduğunu görüyoruz.

Bu sayıya ulaşılmasının en önemli nedenlerinden birinin Battlefield 6 olması muhtemel. Oyun, 10 Ekim'de piyasaya sürüldü. Beta sürecinden bu yana yoğun ilgi ile takip edilen oyun daha ilk günden büyük rekor kırdı. Öyle ki 747 bin 440 oyuncu sayısına ulaşarak önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Oyunun satışlarının büyük bir kısmı (%65,7) ise Steam üzerinden gerçekleşti.

Oynaması ücretsiz olan Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds ve Dota 2 gibi oyunların yanında eş zamanlı oyuncu sayısının bir hayli düşük olsa da yeni oyunun rekora ulaşılmasında önemli bir rol oynadığı inkâr edilemez. Steam'in bir sonraki büyük rekoru ne zaman kıracağı ise şimdilik büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Steam'de Son 24 Saatte En Çok Oynanan Oyunlar

Sıra Oyun Adı Son 24 saateki en yüksek oyuncu sayısı 1 Counter-Strike 2 1.524.220 2 Dota 2 719.904 3 PUBG: Battlegrounds 617.542 4 Battlefield 6 445.208 5 Bongo Cat 119.834 6 Banana 120.899 7 Delta Force 203.770 8 Rust 112.710 9 Counter-Strike: Source 55.332 10 Apex Legends 163.562

Peki, siz bu sayılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.