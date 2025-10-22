Steam'den Yeni Özellik! Oyun Aramaya Gerek Kalmayacak

Steam, bir türlü oynayacak oyun bulamayanlara büyük yardımı dokunacak özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, oyunculara daha önce oynadığı oyunlara göre oyunlar önerecek. Steam kullanıcıları, yakın zamanda piyasaya sürülmesi planlanan oyunları yeni erişime açılan sayfa üzerinden çok kolay bir şekilde takip edebilecek.

Steam, Kişisel Takvim Özelliğini Kullanıma Açtı

Steam, kişisel takvim olarak adlandırılan yeni özelliğini kullanıcıların erişimine açtı. Web tarayıcısı üzerinden hesabınıza giriş yaparak erişebileceğiniz kişisel takvim, istek listenizde olup çıkmasını beklediğiniz oyunları içerecek. Platform, buna ek olarak daha önce oynadığınız ve beğendiğiniz türlere göre sizi yaklaşan oyunlar hakkında da bilgilendirecek.

Valve, takvime hafta sonlarının dahil olmadığını çünkü oyunların çıkışının nadiren hafta sonuna denk geldiğini belirtti. Bu yüzden yeni çıkacak oyunlar eğer hafta sonuna denk gelirse bu oyunlar hafta içinde gelecek şekilde gösterilecek. Kişisel takvim, oyunculara ayrıca geçen ay ya da geçen hafta çıkışını gerçekleştiren ancak gözden kaçırmış olabileceği yeni oyunları da gösterecek.

Bu arada takvimi özelleştirmek isteyenler için bazı seçenekler de mevcut. Kullanıcılar dilerse gösterilen oyun sayısını değiştirebilir, belirli türlere göre filtreleme yapılabilir ya da sadece istek listesindeki oyunları görüntülemek üzere Steam'in önerdiği oyunları gizleyebilir. Bütün bunları hemen denemek istiyorsanız Google Chrome gibi bir web tarayıcısı üzerinden Steam'e girip kişisel takvim sayfasına gidebilirsiniz.

Valve'ın dijital oyun platformu, özellikle PC oyuncuları arasında çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. PC oyunu satın almak ve oynamak için genelde birincil tercih olan bu platform, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek adına son birkaç yıldır pek çok kullanışlı özelliği devreye aldı. Platformun kullanım oranındaki artışa bakılacak olursa tüm bunların işe yaradığı da söylenebilir.

Platform, geçtiğimiz günlerde 41 milyonu aşkın eş zamanlı oyuncu sayısı ile tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Steam, SteamDB verilerine göre 12 Ekim'de 41 milyon 666 bin 455 aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Bu oyuncuların sadece 13 milyon 27 bin 299'u oyun oynadı.