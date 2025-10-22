Mass Effect Serisi Çok Ucuzladı! %92'ye Varan İndirimi Kaçırmayın

Mass Effect serisi, Steam'de aşırı ucuzladı. Bu kampanya sayesinde dünyanın en çok sevilen bilim kurgu temalı oyunlarının fiyatında büyük bir düşüş gerçekleşti. Yüzde 92'ye varan indirimden faydalanmak içinse sınırlı bir süreniz bulunuyor. Kampanya 27 Ekim'de sona erecek ve bu tarihten sonra oyunların fiyatı normale dönecek.

Mass Effect Oyunlarının Fiyatı Düştü

Mass Effect'in Legendary sürümü, Steam'de yüzde 92 oranında indirime girdi. Bununla birlikte özel sürümün fiyatı, 59.99 dolardan (2 bin 518 TL) 4.79 dolara (201 TL) düştü. Bu, Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3'ün tamamına ve bunlar için çıkan 40'ı aşkın DLC'ye erişmenize olanak tanıyor. Ayrıca görsel açıdan da birçok iyileştirme sağlıyor.

İndirim kapsamında Mass Effect: Andromeda'nın Deluxe sürümü de çok ucuzladı. Bu sürümün fiyatı, %80 indirimle birlikte 39.99 dolardan (bin 677 TL) 7.99 dolara (335 TL) düştü. Deluxe sürümü, Nomad kaplaması, Deep Space Explorer zırhı, Scavenger zırhı, XP takviyesi ve çok daha fazlasını içeriyor. Oyuna daha hızlı bir şekilde başlamak ve kısa süre içinde ilerlemek isteyenler için özel fırsatlar sunuyor.

Mass Effect 3'ün 2012 versiyonu yüzde 85 oranında indirimle beraber 29.99 dolardan (1258 TL) 4.49 dolara (188 TL) düştü. Bu versiyon, tek oyunculu DLC'ler olan From Ashes, Leviathan, Omega ve Citadel'e erişmenize izin veriyor. Bunlara ek olarak çok oyunculu DLC'ler Resurgence Pack, Rebellion, Earth, Retaliation ve Reckoning'i de içeriyor.

Mass Effect 2'nin 2010 sürümü, yüzde 85 oranında indirime girdi. Bu sürümün fiyatı, 29.99 dolardan (1258 TL) 4.49 dolara (188 TL) düştü. Mass Effect'in 2007 versiyonu için de aynı oranda indirim uygulandı. Normalde Mass Effect ile aynı fiyat etiketine sahip olan oyun şu anda 4.49 dolar yani 188 TL'ye alınabiliyor.

İndirime Giren Mass Effect Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Mass Effect Legendary Edition 59.99 dolar (2 bin 518 TL) 4,79 dolar (201 TL) %92 Mass Effect: Andromeda (Deluxe Sürümü) 39.99 dolar (bin 677 TL) 7,99 dolar (335 TL) %80 Mass Effect 3 (2012 Sürümü) 29.99 dolar (1258 TL) 4.49 dolar (188 TL) %85 Mass Effect 2 (2010 Sürümü) 29.99 dolar (1258 TL) 4.49 dolar (188 TL) %85 Mass Effect (2007 Sürümü) 29.99 dolar (1258 TL) 4.49 dolar (188 TL) %85

Peki, sizin indirime giren Mass Effect oyunları ile ilgili görüşleriniz neler? Aralarından kesinlikle satın almak istediğiniz bir oyun var mı? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.