Steam Kullanıcı Deneyimi Gelişiyor: Yeni Güncelleme Yayınlandı

Valve, Steam için ilk günden bu yana sunduğu yenilikler ve yayınladığı güncellemeler ile kullanıcı deneyimini devamlı olarak geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ediyor. Son yayınlanan güncelleme ile artık hem görsel deneyim iyileştiriliyor iken, videolarda da sinema modu kullanıma sunuldu.

Yeni Yayınlanan Steam Güncellemesi, Mağazanın Genel Sayfa Düzenini İyileştiriyor

Steam Haberleri üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, Ağustos ayında Steam Beta katılımcılarına sunulan özelliklerin artık kullanıcıların tamamına sunulduğu resmiyet kazandı. Bu bağlamda, birçok sayfanın piksel genişliği 940 yerine artık 1200 oldu. Yani her sayfanın genişlemeye gitmesiyle, eski oranla daha büyük görseller ve videolar bizleri bekliyor olacak.

Bunların dışında, ekran görüntüleri ve fragmanlar için standardın yanı sıra sinema ve tam ekran modları da getirildi. Herhangi bir ekran görüntüsünün veya fragmanın sağ alt köşesindeki butonları kullanarak, farklı modlar arasında geçiş yapabilmek mümkün olacak. Ayrıca videoların otomatik olarak oynatılıp oynatılmamasını da ayarlayabileceğiz.

Geliştiriciler, Oyunlarının Açıklamalarını Daha İlgi Çekici Hale Getirebilecekler

Kullanıcı deneyimini arttıran unsurların arasında, daha kapsamlı oyun açıklamaları da bizi bekliyor. Geliştiricilere sunulan araçların geliştirilmesi ile kullanılabilecek görsellerin daha kaliteli hale getirilebilmesi mümkün olup, oyun açıklamaları daha ilgi çekici şekilde yeniden biçimlendirilebilecek.

Bu da, o oyunu alıp almama konusunda kararsız kalan kullanıcıların dikkatlerinin daha fazla çekilebilmesini sağlayabilir. Ayrıca mağaza sayfası da söz konusu oyun ile daha uyumlu hale getirilmiş.

Netice olarak, birkaç aydır betada olan Steam sayfaları ile ilgili yenilirkler, yapılan geri bildirimlerin ardından, artık tüm kullanıcılara sunuldu. Bu, Valve şirketinin, sadece içerik anlamında değil, mağazanın genel görünümü için de yoğun çaba sarf ettiğinin işareti oldu.

Artık daha yüksek çözünürlüklü görseller, video oynatıcısının geliştirilmesi ve sayfalarda yer alan açıklamaların ilgi çekici hale getirilecek olması ile kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunulmuş olacak.