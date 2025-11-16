Steam Machine'de Yükseltilebilecek Ama Sınırlamalar Var

Valve, geçtiğimiz yıllarda Steam Machine ile oyuncuların karşısına çıkmayı denemişti. SteamOS ile çalışan bu sistem ile ev konsolu benzeri bir deneyim yaşamayı hedeflemişti. Ne var ki, 2015 yılında oyuncular ile buluşan cihazın ömrü çok uzun olmamıştı. 2018 yılı itibarıyla da destek sonlandırılmış ve tarihin tozlu sayfalarındaki yerini almıştı. Geçtiğimiz günlerde ise şirket, farklı donanımlar duyurmuştu ve içlerinden bir tanesi de Steam Machine olmuştu. Son gelen bilgilere göre cihazın yükseltilebilmesi, en önemli bileşenlerinden bir tanesi hariç mümkün olacak.

Steam Machine'de Yükseltilebilecek, Ama Tat Kaçıran Sınırlama Var

Gamers Nexus ekibi, Steam Machine donanımını inceleme fırsatı bulmuş. Söylenene göre bellek ve depolama için yükseltme yapılabiliyor iken, ekran kartı için bu ne yazık ki mümkün olmuyormuş. Ekip, 6 GB GDDR6 belleğe sahip AMD RDNA 3 tabanlı ve yirmi sekiz hesaplama birimine sahip bir ekran kartının kullanıldığından bahsediyor. Ne var ki bu bileşenin anakarta entegre edilmiş olmasından dolayı herhangi bir değişimin yapılması mümkün olmuyor. Haliyle uzun vadede darboğaz sorunları ile karşılaşabilmek hayli olası görünüyor.

Her ne kadar azami 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılığında oynayabilmenin mümkün olabileceği söylenmiş olsa da bu noktada FSR 3 teknolojisinin kritik rol oynayacağına dikkat çekiliyor. Ne var ki çözünürlük yükseltme sırasında, bilhassa ışın izleme açıkken netlik kayıplarının daha belirgin bir şekilde yaşanmasını bekleyebilirmişiz.

Diğer yandan, ekibin belirttiğine göre yüksetilebilecek bileşenlerin bellek ve depolama alanı olacak. Ancak belleği yükseltmenin epey zahmetli olacağı da söyleniyor. Bunun altında yatan sebep ise, bellek modüllerinin büyük bir soğutucu bloğunun altında bulunuyor olmasıymış.

Depolama alanınında, belleğe göre daha kolay yükseltme yapılabilecekmiş. Öyle ki depolama alanı rahat erişilebilir bir yere yerleştirilmiş olup, 2230 M.2 SSD ile geliyormuş. Dahası ise 2280 biçemindeki SSD desteği de varmış. Yani tercihen daha geniş bir kapasiteye geçebilmek mümkün olacak.

Söz konusu gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak gerçeğe daha da yakın hale gelen görsellik olunca, Steam Machine ömrü kafalarda soru işareti bırakıyor. Şimdilik hem konsol ve hem de PC kullanıcılarının aklını çelmeyi başarıyor olsa da, gelecekte alınacak performansın ne denli tatmin edici olacağını ise hep birlikte göreceğiz.