Valve Yeni Steam Ürünlerini Tanıttı: Oyun Konsolu, VR Başlığı ve Dahası

Oyun dünyasının dev isimlerinden Valve, Steam Deck ile yakaladığı büyük ivmeyi yeni bir seviyeye taşımak için harekete geçti. Şirket, uzun süredir internette fısıltıları dolaşan yeni donanım ürünlerini nihayet tanıttı.

Şirketin üç farklı üründen oluşan yeni donanım serisi, yeni kablosuz sanal gerçeklik başlığı Steam Frame, gelişmiş masaüstü konsolu Steam Machine ve tamamen yenilenen Steam Controller'den oluşuyor. Gelin şimdi bu yeni ürünlerin özelliklerine bir göz atalım.

Valve'nin Yeni Steam Donanımları Neler Sunuyor?

Yapılan açıklamaya göre yeni donanımlar tıpkı Steam Deck gibi birlikte yüzde yüz uyumlu çalışarak oyuncular için neredeyse kusursuz bir ekosistem sunuyor. Ürünler temel olarak Steam platformu için tasarlanmış olsalar da üçüncü taraf platformları destekliyor. İşte cihazların öne çıkan özellikleri:

Yeni Steam Controller'ın Özellikeri

Markanın yenilenen kontrolcüleri oyuncular için üstün performans ve ergonomiyi birleştiren tasarım hatlarına sahip. Kontrolcü, hassas manyetik başparmak çubukları (thumbsticks), tam boyutlu kontrol tuşları, iki adet trackpad, cayro sensör ve arka kısımda yer alan atanabilir tutma düğmeleri (grip buttons) gibi zengin giriş seçenekleri sunuyor.

Cihazın merkezinde ise iki önemli işlevi üstlenen Steam Controller Puck yer alıyor. Bu parça hem düşük gecikmeli 2.4 GHz kablosuz bağlantıyı sağlıyor hem de manyetik bir klikle kontrolcüyü yerine oturtan şık bir şarj istasyonu görevi görüyor. Elbette dileyen kullanıcılar için Bluetooth ve USB-C kablolu bağlantı seçenekleri de mevcut. Cihazın genel teknik özellikleri şu şekilde:

Temel Girişler: Manyetik başparmak çubukları, tam boyutlu kontrol düğmeleri, trackpad'ler, cayro ve tutma düğmeleri.

Manyetik başparmak çubukları, tam boyutlu kontrol düğmeleri, trackpad'ler, cayro ve tutma düğmeleri. Tuş Yapısı: A-B-X-Y tuşları, D-pad, dört arkadan atanabilir kavrama tuşu, Steam ve hızlı erişim tuşları.

A-B-X-Y tuşları, D-pad, dört arkadan atanabilir kavrama tuşu, Steam ve hızlı erişim tuşları. Titreşim Sistemi: Dokunmatik yüzeylerde 2 LRA, kavrama bölgelerinde 2 güçlü haptik motorlar.

Dokunmatik yüzeylerde 2 LRA, kavrama bölgelerinde 2 güçlü haptik motorlar. Yazılım Desteği: Steam Input

Steam Input Uyumluluk: Windows, macOS, Linux, Steam Deck, Steam Machine, Steam Frame dahil tüm Steam cihazlarıyla uyumlu.

Windows, macOS, Linux, Steam Deck, Steam Machine, Steam Frame dahil tüm Steam cihazlarıyla uyumlu. Batarya ve Pil Ömrü: Dahili 8,39 Wh batarya ile 35 saatten fazla oyun süresi.

Dahili 8,39 Wh batarya ile 35 saatten fazla oyun süresi. Bağlantı Menzili: Puck ile 5 metreye kadar.

Yeni Nesil Steam Machine'in Özellikeri

Büyük ekranda güçlü ve çok yönlü PC oyunculuğu için tasarlanan yeni Steam Machine özellikle tasarımı ve sessiz çalışması ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 160 mm (6 inç) boyutunda bir küp şeklinde olan Steam Machine, TV ünitenizin altına, çalışma masanıza veya istediğiniz herhangi bir köşeye kolayca sığabiliyor.

Cihazın kompakt yapısına rağmen içerisine yerleştirilen verimli ve sessiz çalışan soğutma sistemi sayesinde ısınma endişesi yaşamadan oyun keyfinize odaklanabiliyorsunuz. Bu soğutma sisteminin yanı sıra konsolda hemen hemen pek çok oyunu 4K çözünürlük ve 60 FPS'te oynatabilecek güçlü donanımlar yer alıyor.

İşlemci: Yarı özel AMD Zen 4 işlemci (6 çekirdek, 12 izlek, 4.8 GHz)

Yarı özel AMD Zen 4 işlemci (6 çekirdek, 12 izlek, 4.8 GHz) Grafik birimi: AMD RDNA 3 GPU (28 CU, 2.45 GHz)

AMD RDNA 3 GPU (28 CU, 2.45 GHz) İşletim Sistemi : SteamOS 3

: SteamOS 3 RAM: 16 GB DDR5

16 GB DDR5 VRAM: 8 GB GDDR6

8 GB GDDR6 Depolama: 512 GB / 2 TB NVMe SSD

512 GB / 2 TB NVMe SSD Güç Kaynağı: Dahili

Dahili Bağlantı: 1 gigabit ethernet, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, bir adet USB-C, dört adet USB-A, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3

Steam Frame VR Başlığı'nın Özellikleri

Sanal gerçeklik (VR) dünyasındaki en büyük sorunlardan biri olan kablolara bir son veren yeni Steam Frame, kompakt ve hafif tasarımıyla konforlu bir deneyim sunarken güçlü donanımlarıyla kütüphanenizdeki hem geleneksel hem de VR oyunlarını rahatlıkla çalıştırabiliyor.

Cihazı rakiplerinden ayıran en önemli özelliği bağımsız (standalone) çalışma prensibi. Oyuncular herhangi bir bilgisayara veya kabloya bağlı kalmadan VR cihazı ile oyun deneyimi yaşayabiliyor. Bunun için epey güçlü donanımlara sahip olan cihazın teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 2160 x 2160 çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan LCD panel

2160 x 2160 çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan LCD panel Kamera: Dört adet dışa dönük monokrom kamera ve iki adet iç kamera

Dört adet dışa dönük monokrom kamera ve iki adet iç kamera İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 İşletim Sistemi: SteamOS 3

SteamOS 3 RAM: 16 GB LPDDR5X

16 GB LPDDR5X Batarya: 21,6 Wh

21,6 Wh Şarj Hızı: 45W USB-C

45W USB-C Bağlantı: Kafa bandına entegre hoparlörler, çift mikrofon dizilimi, USB-C, Wi-Fi 7

Cihazın kontrolcüleri de en az başlık kadar etkileyici. 6 serbestlik dereceli izleme, manyetik analog çubuklar ve kapasitif parmak takibi gibi özelliklere sahip olan kontrolcülerde haptik titreşim motorları da bulunuyor. Her biri tek bir AA pille çalışan cihazlar 40 saate kadar pil ömrü sunuyor. Üstelik kontrolcülerin VR dışında klasik oyun kumandası olarak da kullanılabildiğini belirtelim.

Yeni Steam Donanımlarının Fiyatları ve Çıkış Tarihi

Yeni donanımların çıkış tarihi ve fiyatlandırması henüz kesinleşmedi. Ancak Valve, cihazların en erken 2026 yılında piyasaya sürülmesini hedeflediğini açıkladı. Yeni ürünlerin satışa sunulacağı bölgeler ise Steam Deck'in mevcut olduğu ABD, Kanada, İngiltere, Avrupa ve Avustralya'nın yanı sıra, Komodo tarafından kapsanan Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve Tayvan gibi Asya pazarlarını da içerecek.

Peki siz Valve'nin yeni Steam ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.