Steam'e "Minimum Fiyat Kuralı" Geldi: 11 TL Altındaki Oyunlara Veda!
Steam'e yeni minimum fiyat kuralı getirildi ve bu kural neticesinde binlerce oyun satın alınamaz duruma geldi. İşte detaylar!
Son dönemde dolar kurunu güncellemesiyle gündeme gelen Steam'de pek çok oyunun zamlandığına şahit olmuştuk. Yeni gelen gelişme ise yine Türk oyuncuları üzecek cinsten.
Steam, platformundaki oyunlar için minimum fiyat kuralı getirerek oyunların belli miktarların altında satılmasını yasakladı. Peki bu kural bizi nasıl etkileyecek?
Nispeten daha eski oyunları, fiyatları konusunda yayıncılar tarafından düzenleme yapılmaması nedeniyle âdeta sudan ucuz ücretlerle satın alabiliyorduk.
Steam'de 11,00 TL (İndirimde 5,50 TL) Altı Oyunlar Artık Satın Alınamıyor
Steam'e yeni getirilen minimum fiyat kuralı neticesinde;
- Bir oyunun fiyatı en az 0,99$ olabilir. (11,00 TL)
- Bir oyunun indirimli fiyatı en az 0,49$ olabilir. (5,50 TL)
Bu kural nedeniyle Steam'de indirimsiz fiyatı 11,00 TL, indirimli fiyatı 5,50 TL'nin altında olan oyunların tamamı Türkiye'de satıştan kalkmış durumda.
Bu oyunların Türkiye'den tekrar satın alınabilir olmaları için manuel olarak fiyatlarının yayıncı tarafından zamlanması gerekiyor.
Steam, Haftanın En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı!
Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. SteamDB tarafından paylaşılan listeye göre Baldur's Gate 3 geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu oldu.
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