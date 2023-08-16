Steam'e "Minimum Fiyat Kuralı" Geldi: 11 TL Altındaki Oyunlara Veda!

Son dönemde dolar kurunu güncellemesiyle gündeme gelen Steam'de pek çok oyunun zamlandığına şahit olmuştuk. Yeni gelen gelişme ise yine Türk oyuncuları üzecek cinsten.

Steam, platformundaki oyunlar için minimum fiyat kuralı getirerek oyunların belli miktarların altında satılmasını yasakladı. Peki bu kural bizi nasıl etkileyecek?

Nispeten daha eski oyunları, fiyatları konusunda yayıncılar tarafından düzenleme yapılmaması nedeniyle âdeta sudan ucuz ücretlerle satın alabiliyorduk.

Steam'de 11,00 TL (İndirimde 5,50 TL) Altı Oyunlar Artık Satın Alınamıyor

Steam'e yeni getirilen minimum fiyat kuralı neticesinde;

Bir oyunun fiyatı en az 0,99$ olabilir. (11,00 TL)

Bir oyunun indirimli fiyatı en az 0,49$ olabilir. (5,50 TL)

Bu kural nedeniyle Steam'de indirimsiz fiyatı 11,00 TL, indirimli fiyatı 5,50 TL'nin altında olan oyunların tamamı Türkiye'de satıştan kalkmış durumda.

Bu oyunların Türkiye'den tekrar satın alınabilir olmaları için manuel olarak fiyatlarının yayıncı tarafından zamlanması gerekiyor.

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