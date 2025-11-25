Steam Ödülleri 2025 Adayları İçin Oylamalar Başladı
Yıl o dönemi bir kaz daha geldi ve Steam Ödülleri için adaylık oylamaları başladı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- 2016 yılından bu yana her sene düzenlenen Steam Ödülleri oylamalarının bir yenisi daha başladı.
- Toplamda on bir farklı kategoriyi kapsayan adaylık oylaması, 1 Aralık tarihine kadar devam edecek.
- Finalistler için oylamalar ise Kış İndirimleri ile eş zamanlı olarak başlayacak ve kazananlar da 3 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
Steam Ödülleri 2025 adayları için oylamalar dün itibarıyla başladı. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen süreçte, nihai oylamada yarışacak olan oyunlar kullanıcıların seçimleri ile belirlenecek. Detaylar haberimizde.
Steam Ödülleri 2025 İçin Süreç Başladı
2016 yılından bu yana her sene düzenlenen Steam Ödülleri, işleyiş olarak iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, oylama için on kategori belirleniyor ve kullanıcılar da her bir kategori için Steam mağazasında bulunan bir oyunu aday gösteriyor. Sonrasında ise gösterilen adaylıklar incelenerek, ikinci ve nihai oylama için her bir kategori için beş oyun belirleniyor ve artık kazananların kesinleşeceği süreç de başlamış oluyor.
Yılın Oyunu, Aşk ile Devam Ettirilen, Arkadaşlarla Daha Zevkli, Yılın VR Oyunu, Kötü Olduğunuz En İyi Oyun ve yeni eklenen En İyi Steam Deck Oyunu olmak üzere on bir farklı kategori ve bu kategorilerde gösterilen adayların tam listesine aşağıdan bakabilirsiniz. Oyunuzu kullanabilmek için ilgili sayfaya da buradan ulaşabilirsiniz. Aday gösterebileceğiniz kategoriler ise şöyle;
- Yılın Oyunu Ödülü
- Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü
- Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü
- Steam Deck'te En İyi Oyun Ödülü
- Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü
- Üstün Görsel Stil Ödülü
- En Yenilikçi Oynanış Ödülü
- Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü
- En İyi Oyun Müziği Ödülü
- Üstün Zengin Hikâye Ödülü
- Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü
Aday gösterme süreci, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü TSİ 21:00 sıralarında tamamlanacak. Gösterilen adaylıklar neticesinde belirlenen finalistler için yapılacak olan oylama da Steam Kış İndirimi ile eş zamanlı olarak başlayacak olup, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü TSİ 21:00 sıralarında sonuçlar açıklanacak.
Ayrıca sayfada tamamlayabileceğiniz dört görevin olduğunu söyleyelim. Herhangi bir kategoride en az bir oyun aday göstermeniz durumuzda Steam Ödülleri Aday Komitesi Rozeti kazanacak iken, görevleri tamamlamanız durumunda da seviye atlatabilmeniz mümkün olacak.