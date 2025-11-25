Steam Ödülleri 2025 Adayları İçin Oylamalar Başladı

Steam Ödülleri 2025 adayları için oylamalar dün itibarıyla başladı. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen süreçte, nihai oylamada yarışacak olan oyunlar kullanıcıların seçimleri ile belirlenecek. Detaylar haberimizde.

Steam Ödülleri 2025 İçin Süreç Başladı

2016 yılından bu yana her sene düzenlenen Steam Ödülleri, işleyiş olarak iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, oylama için on kategori belirleniyor ve kullanıcılar da her bir kategori için Steam mağazasında bulunan bir oyunu aday gösteriyor. Sonrasında ise gösterilen adaylıklar incelenerek, ikinci ve nihai oylama için her bir kategori için beş oyun belirleniyor ve artık kazananların kesinleşeceği süreç de başlamış oluyor.

Yılın Oyunu, Aşk ile Devam Ettirilen, Arkadaşlarla Daha Zevkli, Yılın VR Oyunu, Kötü Olduğunuz En İyi Oyun ve yeni eklenen En İyi Steam Deck Oyunu olmak üzere on bir farklı kategori ve bu kategorilerde gösterilen adayların tam listesine aşağıdan bakabilirsiniz. Oyunuzu kullanabilmek için ilgili sayfaya da buradan ulaşabilirsiniz. Aday gösterebileceğiniz kategoriler ise şöyle;

Yılın Oyunu Ödülü

Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü

Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü

Steam Deck'te En İyi Oyun Ödülü

Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü

Üstün Görsel Stil Ödülü

En Yenilikçi Oynanış Ödülü

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü

En İyi Oyun Müziği Ödülü

Üstün Zengin Hikâye Ödülü

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü

Aday gösterme süreci, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü TSİ 21:00 sıralarında tamamlanacak. Gösterilen adaylıklar neticesinde belirlenen finalistler için yapılacak olan oylama da Steam Kış İndirimi ile eş zamanlı olarak başlayacak olup, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü TSİ 21:00 sıralarında sonuçlar açıklanacak.

Ayrıca sayfada tamamlayabileceğiniz dört görevin olduğunu söyleyelim. Herhangi bir kategoride en az bir oyun aday göstermeniz durumuzda Steam Ödülleri Aday Komitesi Rozeti kazanacak iken, görevleri tamamlamanız durumunda da seviye atlatabilmeniz mümkün olacak.