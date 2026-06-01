Çok Sevilen Korku Oyunu Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın

Steam korku türünü seven oyuncular için yeni bir sürpriz yaptı. Platform bu kapsamda Outlast’ın fiyatında kayda değer bir indirim yaptı. Peki oyunun indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Outlast Steam'de Ne Kadar İndirim Yaptı

Steam 2013'te Red Barrels tarafında piyasaya sürülen Outlast için yüzde 75'lik bir indirim yaptı. İndirim kampanyası sayesinde sevilen oyunu 7 Haziran'a kadar 10,49 dolar (459 TL) yerine 1,99 dolara (91 TL) satın alabileceksiniz. Bununla birlikte Outlast Trinity ve Outlast Franchise Bundle için de çeşitli indirimler söz konusu.

Outlast Fragmanı Nasıl İzlenir?

Outlast Nasıl Bir Oyun?

Outlast, birinci şahıs bakış açısına sahip bir hayatta kalma korku oyunu. Yapımda bir gazeteci olarak terk edilen bir akıl hastanesini araştırıyorsunuz. Tabii akıl hastanesi olması ve terk edilmesi nedeniyle içeride garip olayların döndüğünü söyleyebiliriz. Yapımda silah kullanmaktan ziyade gizlenme ve kaçma gibi mekaniklerden yararlanmanız gerekiyor. Kısacası korku türünü seviyorsanız bu yapıma bir şans verebilirsiniz.

Outlast Türkçe Desteği Sunuyor mu?

Outlast maalesef Türkçe desteğine sahip değil. Yani yapımı İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça gibi dillerde deneyimleyebiliyorsunuz. Bu da Türk oyuncular açısından yapımın en büyük dezavantajı gibi görünüyor.

Outlast Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 8 – 64 bit

İşlemci: 2.2 GHz çift çekirdekli CPU

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB NVIDIA GeForce 9800GTX / ATI Radeon HD 3xxx serisi

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Ek Notlar: 32 bit sistemler resmi olarak desteklenmiyor, ancak kullanıcı modu adres alanı 3 GB olarak ayarlanırsa çalışabilir.

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8 – 64 bit

İşlemci: 2.8 GHz dört çekirdekli CPU

Bellek: 3 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB NVIDIA GTX 460 / ATI Radeon HD 6850 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Editörün Yorumu

Korku oyunlarını çok sevmesem de Outlast'ı bir dönem deneme fırsatım oldu ve genel olarak beğendiğim bir oyun diyebilirim. Oyunu diğerlerinden ayıran en büyük özellik karşınıza çıkan düşmanları silah ya da başka bir araçla öldürememeniz. Bu sayede adrenalin duygusunu en yüksek seviyede yaşıyorsunuz.