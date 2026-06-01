Yapay Zeka ile Üretilen Oyunun Fiyatı Tartışma Yarattı! Hak Ediyor Mu?

Günümüzde oyun geliştirmelerinde yapay zeka kullanımı her daim tartışılan bir konu ve farklı görüşlerin oluşu, tartışmayı daha da derinleştiriyor. Yakın bir zaman önce satışa sunulan Blood in the Ice ise ateşe bir odun daha attı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Blood in the Ice Nasıl Bir Oyun?

KalendulaGames stüdyosunun geliştirdiği oyun, 30 Mayıs 2026 tarihinde oyuncular ile buluştu. Bir gemide çalışan Dr. Elias Ward isimli bir cerrahın rolüne bürünüyoruz. Ne var ki ilk seyahatimiz, güverte tayfasından bir kişinin ölü bulunmasının ardından bir inceleme sürecine dönüyor. Tanıkları sorguluyor, kanıtları inceliyor, gizli kargo işaretlerini takip ediyor ve gerçeği ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Alacağımız her karar, içinde bulunduğumuz balina avcı gemisi Mercy of Hull'ün kondisyonuna etki edecek.

Görsel roman türündeki oyunun Steam sayfasındaki açıklamaya bakılırsa, neredeyse bütün oyun içi görseller ve mağaza sayfası üretken yapay zeka ile oluşturulmuş. Diğer bir deyişle,karakterter çizimlerinde ve sahne tasarımlarında insan emeği arka plana atılmış. Oyuncuların bir hayli tepkisini çekti.

Tepki çeken bir diğer durum ise fiyat etiketi oldu. Esas fiyatı 45.99 USD (2.111,40 TL) iken, şu an için % 40 indirimle 27.59 USD (1.266,65 TL). Ancak kesin olan bir şey var ki, insan emeğinin baskın olmadığı bir oyundan bu denli yüksek miktarda para istenmesi ile oyuncuların kabul ettikleri bir durumun olmadığını söyleyebiliriz. Bilhassa da üretim maliyetinin düşük veya otomasyon ağırlıklı üretim söz konusu iken, hoş karşılanan bir durum değil.

Her ne kadar geliştirici stüdyonun sayfadaki açıklama kısmında şeffaf davrandığı ve nasıl bir içerik ile karşılaşacağımız belirtilmiş olsa da fiyat etiketi söz konusu olduğunda, genel kalite, insan emeği ve özgünlük gibi kriterler işin içine giriyor. Oyuncular da oyunların fiyatlarını bu kriterler üzerinden değerlendiriyor ve tam fiyattan alınmaya ne kadar değer olduğuna karar veriyorlar. Blood in the Ice da bu yönden dengeleri değiştiren bir oyun diyebiliriz.

Şu an için mağaza sayfasında tek bir inceleme var ve kısa, anlamsız ve fazlasıya üreysel olduğu söyleniyor. Ayrıca bir hayli kısa olduğu da belirtilmiş. Öyle ki on dakikadan kısa sürede ilk bitişe ulaşılabiliyormuş. Hal böyle olunca, fiyat etiketini hiçbir şekilde karşılamadığı bariz bir şekilde ortada diyebiliriz. İşin ilginç yanı şu ki KalendulaGames, aynı gün içerisinde Signal Snow isimli bir başka oyunu daha oyuncuların beğenisine sunmuş. Bu oyunun da esas fiyatı 45.99 (2.111,40 TL) ve halihazırda % 40 indirimle 27.59 USD (1.266,65 TL).

Elbette bu durum, oyunların geleceği açısından büyük bir endişe yaratmaya devam ediyor. Birçok oyuncu, yapay zeka teknolojisinin geliştiricilerin yerini alacağını ve insan emeği ile özgünlüğün kaybolacağını düşünmeye devam ediyor. Blood in the Ice ve Signal Snow da bunların birer örneği olacak mı, hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Artan maliyetler, her sektörde olduğu gibi oyun sektöründe de büyük bir problem olmaya devam ediyor. Birçok büyük yayıncı da bunun önüne geçmeyi yapay zeka teknolojisinde arıyor. Yararlı bir şekilde kullanıldığında, geliştirilme süreçlerine destek olduğu sürece yapay zeka teknolojisine karşı değilim. Ancak emek sarf etmeden ortaya bir şey çıkartmayı ve söz konusu iki oyundaki gibi, sanki büyük bir emek sarf etmişsiniz gibi, fiyat etiketi koymayı kabul etmiyorum. Her şeyden önce, bir oyunda insan emeği olmalı ve ikinci plana da atılmamalı.