En Güçlü Android Telefonlar Belli Oldu! Zirvede Oyun Telefonu Var

AnTuTu tarafından paylaşılan yeni raporla birlikte geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları belli oldu. Zirvede RedMagic'in çok güçlü işlemcili oyun telefonu yer aldı. Listede ayrıca OPPO, iQOO, vivo ve Realme'nin telefonları da bulunuyor. Peki, AnTuTu'ya göre en iyi Android telefon hangisi?

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Android Telefonlar Hangileri?

AnTuTu tarafından paylaşılan rapora göre Mayıs 2026'nın en güçlü Android telefonu RedMagic 11S Pro+ oldu. Performans testinde 4 milyon 171 bin 821 puana ulaşan telefon, ilk sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.İkinci sırada iQOO 15 Ultra, üçüncü sırada ise vivo X300 Ultra yer aldı. Bu modelleri iQOO 15 ve RedMagic 11 Pro+ takip etti.

RedMagic 11S Pro+'ın İşlemcisi Nasıl?

RedMagic 11S Pro+'ta Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Leading sürümü bulunuyor. Bu özel sürüm, 4.74 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Standart sürüm ise 4.6 GHz seviyesinde. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

iQOO 15 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

iQOO 15 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor. Bu arada söz konusu işlemci 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

vivo X300 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

vivo X300 Ultra'da da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Qualcomm tarafından geliştirilen bu işlemci, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabiliyor. Hatta video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz şekilde yapılabiliyor. AnTuTu testinde telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

iQOO 15'in İşlemcisi Nasıl?

Listenin dördüncü sırasında konumlanan iQOO 15'te de Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alıyor. İşelmcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. AnTuTu testinde telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

Editörün Yorumu

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin ilk dört sırasında bulunan telefonlar, 4 milyon sınırını aşmayı başardı. Son sıradaki telefon bile 3.79 milyon puana ulaştı. Bu, yeni nesil mobil işlemclerin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. Bu arada listedeki tüm cihazların yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.