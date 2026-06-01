Çok Güçlü İşlemcili Find X10 Pro Max Geliyor! 2K OLED Ekrana Sahip

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X10 Pro Max'in kamera özellikleri sızdırıldı. Cihaz, yüksek çözünürlüklü üçlü arka kamera sistemi ile birlikte gelecek. Bu kameralar, kaliteli fotoğraf ve video çekilebilmesini sağlayacak. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştişrilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

OPPO Find X10 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,89 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Dimensity 9600 Pro

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 200 MP veya 50 MP

Batarya: 7.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X10 Pro Max'in Kamerası Nasıl Olacak?

Find X10 Pro Max'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın yanı sıra 200 megapiksel veya 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera da bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Find X9 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Buna göre yeni telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olabilir.

OPPO Find X10 Pro Max'te Hangi İşlemci Bulunacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 9600 Pro işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Find X9 Pro'da Dimesnity 9500 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 9500 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Find X10 Pro Max'te en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Bu arada Dimensity 9600 Pro, MediaTek tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. 2 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

OPPO Find X10 Pro Max'in Ekranı Nasıl Olacak?

6,89 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Çok canlı renklere sahip OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu arada Find X9 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3600 nit civarı parlaklık ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz. 3600 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

OPPO Find X10 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X10 Pro Max'in 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Bu arada güçlü işlemcisi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find X9 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X10 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Find X10 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro, Reno 15, A6 Pro ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X10'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

OPPO Find X10 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 84 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X10 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 87 bin TL civarında fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X10 Pro Max'in oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranda karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması yaşanmaması ve çok canlı renklere sahip olması.