Steam Oyun Fiyatlarını TL'ye Çeviren Eklenti Çıktı! Nasıl İndirilir?

Steam daha önce açıkladığı gibi 20 Kasım'da Türk lirasına olan desteğini sonlandırdı ve ülkemizde artık oyunlar dolar üzerinden satılmakta.

Bu durumun oyunculara yarattığı pek çok sorun var. Bunlardan ilki artık oyunlara bölgesel fiyatlandırma sayesinde uygun fiyatlara erişemiyoruz.

Arasında ülkemizin de bulunduğu MENA ülkelerine özel dolar fiyatlandırması yapılıyor olsa da her geçen gün artan kur oyunların fiyatlarının da sabit kalmasını ne yazık ki engelliyor.

Bunun yanı sıra Steam oyunların doğrudan fiyatını bizlere belirtiyor olsa da dolar üzerinden alışveriş yaptığımız için bankaların kur farkı ve komisyonlarına da maruz kalıyoruz ve bu da alışverişlerimizin beklediğimizin üstünde meblağlara çıkmasına yol açıyor.

Steam Oyun Fiyatları Nasıl TL'ye Çevrilir?

🌴 Steam'deki fiyatları Türk Lirası'yla görmek isteyenler için hızlıca geliştirdiğimiz Steam TRY Converter eklentisi Chrome Store'da yayında!



Linki ve emeği geçenleri aşağıya bırakıyorum 🤠 pic.twitter.com/i3UCzlliKO — Tropik (@aardabayram) November 23, 2023

Tüm bu sorunların eşiğinde fiyatların takibini yapmak da güç. En ufak bir oyun bakarken bile anlık kur karşılığını araştırmak oldukça zor ve bu doğrultuda oyuncular Steam oyun fiyatlarını TL çevirme konusunda yaşadığı zaman kaybını giderecek bir çözüm arıyorlardı.

X'teki adıyla Tropik isimli bir kullanıcı ve arkadaşları tarafından hazırlanan yeni bir Chrome eklentisi ile Steam'e tarayıcı üzerinden girdiğinizde artık oyun fiyatları anlık kur üzerinden TL'ye çevriliyor ve böylece hangi oyuna ne kadar ödeyeceğinizin belirsizliği ortadan kalkıyor.

Siz de Steam fiyatlarını TL çevirme olanağı sağlayan eklentiyi buradan Chromium tabanlı tarayıcınıza kurabilir ve Steam fiyatlarının TL cinsinden görülmesini sağlayabilirsiniz.