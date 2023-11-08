Steam Oyun Gizleme Özelliğine Kavuşuyor: İlk Görsel Ortaya Çıktı

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan dijital oyun platformu Steam'e oyun gizleme özelliği geleceği gün yüzüne çıktı. Bazı oyunların arkadaşlardan gizlenebilmesini sağlayacak yeni işleve ait bir ekran görüntüsü de paylaşıldı.

Steam Oyun Gizleme Özelliği ile Gizliliği Artıracak

Dijital oyun platformu denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Steam'e yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Valve'ın daha iyi bir kullanım deneyimi sunmak için önemli bir yenilik üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.

Söz konusu platform ile ilgili bazı istatistiki bilgilere sahip olmamıza imkân tanıyan SteamDB isimli hizmet ile tanınan Pavel Djundik, dijital yayın platformu için oyun gizleme özelliği üzerinde çalışıldığını gün yüzüne çıkardı.

Steam is working on allowing you to mark a game as private and hide it from your friends. pic.twitter.com/ngb74mJzHN — Pavel Djundik (@thexpaw) November 8, 2023

Platformda satın aldığınız bazı oyunların diğer kişiler tarafından görünmesini istemeyebilirsiniz. Yeni özellik sayesinde bir oyun özel olarak işaretlenebilecek. Diğer kullanıcılar, işaretlenen oyunu göremeyecek.

Yalnızca görünmesini istediğiniz oyunların görüntülenebilmesini sağlayacak yeni özellik, gizlilik seviyesinin artmasına yardım edecek. Kütüphanede yer alan oyunların görünürlüğü hakkında kontrol imkânı sunacak yeni işlevin hangi tarihte geleceği henüz bilinmiyor.

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'a gelecek yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.