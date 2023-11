Steam Oyun Gizleme Özelliğine Kavuşuyor: İlk Görsel Ortaya Çıktı

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan dijital oyun platformu Steam'e oyun gizleme özelliği geleceği gün yüzüne çıktı. Bazı oyunların arkadaşlardan gizlenebilmesini sağlayacak yeni işleve ait bir ekran görüntüsü de paylaşıldı.

Dijital oyun platformu denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Steam'e yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Valve'ın daha iyi bir kullanım deneyimi sunmak için önemli bir yenilik üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.

Söz konusu platform ile ilgili bazı istatistiki bilgilere sahip olmamıza imkân tanıyan SteamDB isimli hizmet ile tanınan Pavel Djundik, dijital yayın platformu için oyun gizleme özelliği üzerinde çalışıldığını gün yüzüne çıkardı.

Steam is working on allowing you to mark a game as private and hide it from your friends. pic.twitter.com/ngb74mJzHN