Steam'de Efsane Oyunlar %95'e Varan İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Steam'de kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Far Cry 5, Middle-earth: Shadow of War, Prince of Persia: The Two Thrones ve daha pek çok oyun indirime girdi. Kampanyanın bitiş tarihi oyundan oyuna değişiklik gösteriyor.

Örneğin Yüzde 95 oranında indirim ile 20,99 dolardan (764 TL) 1,04 (37,90 TL) dolara düşen Warhammer: End Times - Vermintide Collector's Edition için kampanya 12 Mart'ta sona erecek. 59,99 dolardan (2.185 TL) 5,99 dolara (218 TL) düşen Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition ise 13 Mart'ta bitecek.

Listedeki oyunların çok büyük bir kısmının 13 Mart'ta sona ereceğini de belirtelim. Far Cry 5 yüzde 90 oranında indirime girdi. Açık dünya aksiyon macera oyunu 47,99 dolardan (1.748 TL) 4,79 dolara (174 TL) düştü. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint de yüzde 90 indirime ile birlikte 47,99 dolardan 4,79 dolara düştü.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Warhammer: End Times - Vermintide Collector's Edition 20,99 dolar 1,04 dolar %95 Anno 1800 47,99 dolar 4,79 dolar %90 Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition 59,99 dolar 5,99 dolar %90 Far Cry 5 47,99 dolar 4,79 dolar %90 Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 48,99 dolar 4,79 dolar %90 How 2 Escape 7,99 dolar 79 sent %90 Zombie Army Trilogy 44,99 dolar 4,49 dolar %90 The Coma 2: Vicious Sisters 7,99 dolar 79 sent %90 WRC 5 FIA World Rally Championship 9,99 dolar 99 sent %90 Beholder 7,79 dolar 1,09 dolar %86 Prince of Persia The Two Thrones 7,99 dolar 1,59 dolar %80 Ubermosh 4,49 dolar 44 sent %90 Orcs Must Die! 2 7,99 dolar 2,39 dolar %70 Dreamfall Chapters 12,49 dolar 2,49 dolar %80 Old World 19,99 dolar 4,99 dolar %75 Tom Clancy's Rainbow Six Siege 15,99 dolar 3,19 dolar %80

Steam'de kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.