Steam'de Efsane Oyunlar %95'e Varan İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın
Steam'de başlatılan kampanya ile beraber efsane oyunların fiyatı önemli ölçüde düştü. İşte indirime giren oyunlara dair detaylar!
Steam'de kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Far Cry 5, Middle-earth: Shadow of War, Prince of Persia: The Two Thrones ve daha pek çok oyun indirime girdi. Kampanyanın bitiş tarihi oyundan oyuna değişiklik gösteriyor.
Örneğin Yüzde 95 oranında indirim ile 20,99 dolardan (764 TL) 1,04 (37,90 TL) dolara düşen Warhammer: End Times - Vermintide Collector's Edition için kampanya 12 Mart'ta sona erecek. 59,99 dolardan (2.185 TL) 5,99 dolara (218 TL) düşen Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition ise 13 Mart'ta bitecek.
Listedeki oyunların çok büyük bir kısmının 13 Mart'ta sona ereceğini de belirtelim. Far Cry 5 yüzde 90 oranında indirime girdi. Açık dünya aksiyon macera oyunu 47,99 dolardan (1.748 TL) 4,79 dolara (174 TL) düştü. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint de yüzde 90 indirime ile birlikte 47,99 dolardan 4,79 dolara düştü.
Steam'de İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Warhammer: End Times - Vermintide Collector's Edition
|20,99 dolar
|1,04 dolar
|%95
|Anno 1800
|47,99 dolar
|4,79 dolar
|%90
|Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition
|59,99 dolar
|5,99 dolar
|%90
|Far Cry 5
|47,99 dolar
|4,79 dolar
|%90
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|48,99 dolar
|4,79 dolar
|%90
|How 2 Escape
|7,99 dolar
|79 sent
|%90
|Zombie Army Trilogy
|44,99 dolar
|4,49 dolar
|%90
|The Coma 2: Vicious Sisters
|7,99 dolar
|79 sent
|%90
|WRC 5 FIA World Rally Championship
|9,99 dolar
|99 sent
|%90
|Beholder
|7,79 dolar
|1,09 dolar
|%86
|Prince of Persia The Two Thrones
|7,99 dolar
|1,59 dolar
|%80
|Ubermosh
|4,49 dolar
|44 sent
|%90
|Orcs Must Die! 2
|7,99 dolar
|2,39 dolar
|%70
|Dreamfall Chapters
|12,49 dolar
|2,49 dolar
|%80
|Old World
|19,99 dolar
|4,99 dolar
|%75
|Tom Clancy's Rainbow Six Siege
|15,99 dolar
|3,19 dolar
|%80
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