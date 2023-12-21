Steam'in Yeni Güncellemesi Geldi: Oyunları Komple Gizlemek Artık Mümkün!

Steam'e geçtiğimiz gece gelen yeni Beta güncellemesi sonrasında merakla beklenen bir dizi özellik uygulamaya eklendi.

Bu özelliklerden en çok talep edileni oyunları yalnızca kütüphaneden gizlemek değil, komple herkesten gizlemek üzerineydi ve yeni Beta güncellemesi ile bu özelliği kullanmak artık mümkün. Beta güncellemesiyle gelen bir diğer değişiklik de yenilenen sepet tasarımını kapsıyor.

Gizli Oyunlar

Bazen sahip olduğunuz oyunlardan birkaçının başkaları tarafından görülmemesini isteyebilirsiniz.

Bugünden itibaren belirli oyunları gizli olarak işaretleyebileceksiniz ve bu oyunlar, sizin dışınızda birine görünebileceği her yerden kaybolacak. Bu yerlere sahiplik durumunuz, oyun içi durumunuz, oyun süreniz ve oyundaki etkinliğiniz dâhildir.

Bu ek kontrol, arkadaşlarınızın ne oynadığınızı görebilmeleri ve size katılabilmeleri için Steam kütüphanenizin çoğunu onlara görünür tutmanıza olanak tanırken aynı zamanda bu oyunlardan birkaçını yalnızca kendinize saklayabilmenizi sağlar.

Bir Oyun Nasıl Gizli Olarak İşaretlenir?

Bir oyunu üç yerden gizli olarak işaretleyebilirsiniz:

Alışveriş sepetinizden

Oyun listenizden (bir internet tarayıcısından erişilebilir)

Steam istemcisindeki kütüphanenizden (Oyun sayfası > Ayarlar > Yönet...)

Alışveriş Sepeti Güncellemeleri

Steam mağazasının güncellenmiş alışveriş sepeti kullanışlı yeni özellikler içeriyor:

Kolay hediye gönderme : Yeni yıla girerken, artık birden fazla satın alma işlemi yapmanıza gerek kalmadan birden fazla arkadaşınız (ve kendiniz) için hediye satın alabilirsiniz. Ayrıca, hediye mesajı yazma da ödeme sürecini hızlandırmak için basitleştirildi.

: Yeni yıla girerken, artık birden fazla satın alma işlemi yapmanıza gerek kalmadan birden fazla arkadaşınız (ve kendiniz) için hediye satın alabilirsiniz. Ayrıca, hediye mesajı yazma da ödeme sürecini hızlandırmak için basitleştirildi. Tüm cihazlarda tek bir sepet : Alışveriş sepetinizdeki öğeleri artık Steam'de oturum açtığınız tüm cihazlarda görebilirsiniz. Beta sırasında sepete yalnızca beta istemcisinden erişilebileceğini unutmayın.

: Alışveriş sepetinizdeki öğeleri artık Steam'de oturum açtığınız tüm cihazlarda görebilirsiniz. Beta sırasında sepete yalnızca beta istemcisinden erişilebileceğini unutmayın. Gizli satın alma: Oyunlarınızı gizli tutmak, satın alma gerçekleşmeden önce başlar. Bu amaçla yeni sepet, ödeme yapmadan önce bir oyunu gizli olarak işaretlemenize olanak tanır.

Peki siz Steam'e gelen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.