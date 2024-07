Steam'in Sevilen Oyununu Ücretli Olmadan Önce Almak İçin Son Şans!

Geçen ay oyunseverlerin beğenisine sunulan ve ücretsiz olmasıyla ilgi çeken shoot 'em up oyunu için kritik bir karar alındı. Geliştirici, Steam'den yayınladığı bildiriyle oyunun ilerleyen dönemlerde ücretli olacağını ve ücretsiz almak isteyen hayranların elini çabuk tutması gerektiğini söyledi.

Pizza Hero Yakında Ücretli Olacak

Geliştirici Astro Hound, Pizza Hero'nun ne zaman ücretli olacağını şu an için açıklamasa da, oyunu şu anda ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyerek sonsuza kadar sahip olabiliyorsunuz. Bu nedenle elinizi çabuk tutmanız gerekiyor, zira yapım her an Steam'de ücretli hale gelebilir.

Pizza Hero'nun mobil versiyonlarıyla ilgili şimdilik bir açıklama yok. Oyunun mevcut olduğu App Store ve Google Play Store gibi mobil mağazaları kontrol ettiğimizde, Steam'deki gibi bir bildirimle karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Görünüşe göre mobil taraftaki oyuncular yapıma bir süre daha ücretsiz olarak erişebilecekler.

