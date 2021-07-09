Steam Resident Evil Oyunları İçin Kampanya Başlattı: Fırsatı Kaçırmayın!

Steam Resident Evil oyunları için büyük bir kampanya başlattı. Milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında indirime giren video oyunlarına ilişkin bütün detaylar haberimizde.

Steam'den Resident Evil Oyunları İçin Büyük Fırsat

Resident Evil 3 – 85,47 TL

Resident Evil 2 – 71,60 TL

Resident Evil 7 Biohazard – 29,37 TL

Resident Evil Revelations 2 – 1,56 TL

Resident Evil Revelations – 13,80 TL

Resident Evil 6 Complete – 21 TL

Resident Evil 5 – 10 TL

Resident Evil 4 – 13,87 TL

Resident Evil – 10 TL

Resident Evil 0 – 10 TL

Popüler dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda Resident Evil oyunu indirime girdi. Kampanya, 21 Temmuz tarihinde sona erecek.

Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil 3, yüzde 67 oranında indirime girerek 259 TL'den 85,47 TL'ye düştü. 3 Nisan 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştiren yapım, başarılı bir oynanışa ve grafiklere sahip.

25 Ocak 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Resident Evil 2, yüzde 60 oranında indirime girerek 179 TL'den 71,60 TL'ye düştü. Başarılı zombi oyunu, çıkış yaptığı dönemde çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.

Yüzde 67 oranında indirime giren Resident Evil 7 Biohazard'ın fiyatı 89 TL'den 29,37 TL'ye düştü. Capcom tarafından geliştirilen video oyunu, 24 Ocak 2017 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Resident Evil, %75 oranında indirime girerek 40 TL'den 10 TL'ye düştü.

25 Şubat 2015 tarihinde çıkan Resident Evil Revelations 2, yüzde 87 oranında indirime girerek 12 TL'den 1,56 TL'ye düştü. 2013 yılında çıkışını gerçekleştiren Resident Evil Revelations ise yüzde 77 oranında indirime girerek 60 TL'den 13,80 TL'ye düştü.

Yüzde 80 oranında indirime giren Resident Evil 6'nın Complete isimli paketi 105 TL'den 21 TL'ye düştü. Pakette ana oyun ve 5 adet indirilebilir içerik bulunuyor.

%75 oranında indirime giren Resident Evil 5, 40 TL'den 10 TL'ye düştü. Serinin en popüler oyunlarından bir tanesi olan Resident Evil 4 ise yüzde 75 oranında indirime girerek 55,50 TL'den 13,87 TL'ye düştü.