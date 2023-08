Steam'de Strateji Oyunları İçin Kampanya Başladı: Strateji Festivali!

Strateji oyunları için başlatılan kampanya, Steam’in ana şirketi Valve tarafından organize ediliyor. Bir hafta sürecek kampanyada, çeşitli eski ve yeni strateji oyunları indirimli fiyatıyla satın alınabilecek.

Türkiye saati ile 20.00'da başlayan kampanya, 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Festivalde kule savunması ve masa üstü strateji oyunları gibi birçok türdeki oyun, indirimli fiyatıyla alıcılarını bekleyecek.

Hangi Oyunlar Var?

Fragmana bakılacak olursa Dune: Spice Wars, The Riftbreaker, CounterSide ve Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront gibi oyunlar kampanya dahilinde olacak.

Steam'in X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Steam Strateji Festivali 28 Ağustos'ta Pasifik saatiyle 10'da başlıyor! Bu etkinlikte göreceğiniz tüm indirimler, demolar, sıra tabanlı oyunlar, gerçek zamanlı oyunlar, deste oluşturucular, şehir kurucular ve çok daha fazlasını içeren gelecek oyunlar için bize katılın."

Strateji tutkunlarını bir araya getirecek olan etkinlikte popüler strateji oyunlarına kampanya dahilinde daha ucuz fiyata erişilebilecek.

Peki siz strateji oyunları için festivalden yararlanacak mısınız? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.