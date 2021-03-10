Steam Ücretsiz Oyun Fırsatına Bir Yenisini Ekledi: Hemen İndirin!

Bu aralar oyun kütüphanelerimiz sunulan yeni fırsatlar ile genişlemeye devam ediyor. Steam ücretsiz oyun fırsatına bir yenisini ekledi. Ancestors Legacy Free Peasant Edition indirmeye sunuldu. Detaylar haberimizde.

Destructive Creations tarafından Unreal Engine 4 motoru geliştirilen Ancestors Legacy, 1C Entertainment tarafından 2018 yılının Şubat ayında satışa sunulmuştu. Orta Çağ dönemindeki tarihi olaylardan esinlenilen oyun, kaynak yönetimi ve üs kurma ile büyük çapta takım tabanlı çatışmaların bir araya getirerek, Gerçek Zamanlı Strateji türüne kaliteli bir alternatif oluyor. Eğer henüz satın almamışsanız, ücretsiz sürümü sizi bekliyor.

Ancestors Legacy Free Peasant Edition Steam'de Ücretsiz Oldu!

Viking, Anglo-Sakson, Alman ve Slav olmak üzere dört farklı ulus arasından seçim yapabildiğiniz bu ücretsiz versiyonda, ana senaryo modunda dört görev ve en az iki ve en fazla altı oyuncu ile oynayabileceğiniz on yedi harita bulunuyor. Bu haritalarda tercihen teke tek, ikiye iki veya üçe üç oynayabilmek mümkün oluyor.

Oyun boyunca taktiksel seçenekleri ve çevrenin stratejik avantajını kullanarak ve geçici üslerinizi ve yerleşkelerinizi yöneterek düşman kamplarına, köylerine ve kasabalarına baskınlar düzenleyip yağmalayarak zafer elde etmeye çalışacaksınız.

Steam sayfasına göre incelemeleri çoğunlukla olumlu olan oyun için ücretli sürüm ise 57 TL değerinde. Diğer bir deyiş ile ücretsiz versiyonunu oynadıktan sonra, eğer keyif alırsanız, doğrudan veya indirim döneminde normal versiyonuna geçiş yapabilirsiniz.

Ancestors Legacy için yayınlanmış olan tanıtım fragmanına ve sistem gereksinimlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Ancestors Legacy En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (Hizmet Paketi 1) , Windows 8.1 veya Windows 10 - (64-Bit).

İşlemci: 2.6 GHz Intel Core i5-750 veya 3.2 GHz AMD Phenom II X4 955

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD5850 (1 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Bütünleşik veya ayrı DirectX 11 uyumlu ses kartı

Ancestors Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri