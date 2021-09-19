Steam, THQ Nordic Oyunları İçin Kampanya Başlattı: %90'a Varan İndirim!

Steam, THQ Nordic oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Popüler yayıncının onuncu yılına özel olarak başlatılan kampanya ile birlikte çok sayıda video oyunu indirime girdi. Kampanyaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Steam, CD Project RED Oyunları İçin İndirim Fırsatı Sundu

Biomutant - 197,34 TL

Destroy All Humans! - 44,55 TL

Wreckfest - 63 TL

Darksiders Genesis - 21,45 TL

We Are Football - 212,50 TL

Comanche - 83,75 TL

Monster Jam Steel Titans 2 - 61,25 TL

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - 74 TL

Darksiders Blades & Whip Franchise Pack - 83,05 TL

SpellForce 3: Fallen God - 65,25 TL

The Guild 3 - 32,34 TL

Elex - 17,80 TL

Chronos: Before the Ashes - 89,10 TL

Aquanox Deep Descent - 67,50 TL

Fexpeditions: Viking - 12,25 TL

Gothic Universe - 3,10 TL

Fade to Silence - 31,76 TL

Silver - 3,63 TL

Little Big Workshop - 41,40 TL

Popüler dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında THQ Nordic firmasının yayıncılığını üstlendiği çok başarılı video oyunları yer alıyor. Bazı oyunlar yüzde 90 oranında indirime girerken bazı oyunlar ise yüzde 80 oranında indirime girdi. Kampanya 23 Eylül tarihinde sona erecek.

Yüzde 90 oranında indirime giren yarış türündeki MX vs. ATV Reflex, 31 TL'den 3,10 TL'ye düştü. Double Helix Games, Rainbow Studios ve THQ Nordic tarafından gleiştirilen video oyunu 26 Kasım 2010 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi.

GolemLabs tarafından geliştirilen SuperPower 2 Steam Edition, yüzde 90 oranında indirime girerek 18 TL'den 1,80 TL'ye düştü. Simülasyon türündeki yapım 11 Ekim 2004 tarihinde satışa sunuldu. Yüzde 50 oranında indirime giren yarış türündeki Wreckfest, 126 TL'den 63 TL'ye düştü.

Biomutant yüzde 34 oranında indirime girerek 299 TL'den 197,34 TL'ye düştü. Experiment 101 tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu 25 Mayıs 2021 tarihinde piyasaya sürüldü. Başarılı grafikler ile dikkat çeken yapım açık dünya temasına sahip.