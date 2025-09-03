Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı!

Steam, 26 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasındaki Türkiye satış verilerini açıkladı. Paylaşılan listeyle birlikte oyuncuların son haftadaki favori yapımları netleşti. Peki zirvede hangi oyun var? İşte Steam Türkiye’de 26 Ağustos – 2 Eylül tarihlerinde en çok satan oyunlar...

Steam Türkiye'de En Popüler Oyunlar (26 Ağustos - 2 Eylül)

Listeye baktığımızda zirvede Counter-Strike 2 yer alıyor. Onu sekiz yıldır popülerliğini sürdüren PUBG: BATTLEGROUNDS takip ediyor. Rockstar Games’in sevilen açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2 üçüncü sırada bulunurken, merakla beklenen EA SPORTS FC 26 ise dördüncü sırada karşımıza çıkıyor. Yeni futbol oyununun şu anda ön siparişe açık olduğunu da belirtelim. Buna göre dikkat çekici bir performans sergiledi.

Listenin devamındaysa Euro Truck Simulator 2, Hogwarts Legacy, Path of Exile 2, METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER, Black Desert, The Last of Us Part 2 ve NBA 2K26 gibi oyunları görüyoruz. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Adı Fiyat 1 Counter-Strike 2 Ücretsiz 2 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz 3 Red Dead Redemption 2 14,99 dolar 4 EA SPORTS FC 26 (Ön Sipariş) 69,99 dolar 5 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 6 Hogwarts Legacy 59,99 dolar 7 Path of Exile 2 29,99 dolar 8 METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER 32,99 dolar 9 Black Desert 0,49 dolar 10 The Last of Us Part 2 Remastered 49,99 dolar 11 NBA 2K26 (Ön Sipariş) 69,99 dolar 12 Grand Theft Auto 5 Enhanced 19,79 dolar 13 Battlefield 6 (Ön Sipariş) 69,99 dolar 14 PEAK 3,99 dolar 15 The Last of Us Part 1 59,99 dolar 16 Dota 2 Ücretsiz 17 UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection 49,99 dolar 18 Dead by Daylight 14,99 dolar 19 Apex Legends Ücretsiz 20 HELLDIVERS 2 39,99 dolar

