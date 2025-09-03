Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı!
Steam, 26 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Peki zirvede hangi oyun yer aldı? İşte sıralama...
Steam, 26 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasındaki Türkiye satış verilerini açıkladı. Paylaşılan listeyle birlikte oyuncuların son haftadaki favori yapımları netleşti. Peki zirvede hangi oyun var? İşte Steam Türkiye’de 26 Ağustos – 2 Eylül tarihlerinde en çok satan oyunlar...
Steam Türkiye'de En Popüler Oyunlar (26 Ağustos - 2 Eylül)
Listeye baktığımızda zirvede Counter-Strike 2 yer alıyor. Onu sekiz yıldır popülerliğini sürdüren PUBG: BATTLEGROUNDS takip ediyor. Rockstar Games’in sevilen açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2 üçüncü sırada bulunurken, merakla beklenen EA SPORTS FC 26 ise dördüncü sırada karşımıza çıkıyor. Yeni futbol oyununun şu anda ön siparişe açık olduğunu da belirtelim. Buna göre dikkat çekici bir performans sergiledi.
Listenin devamındaysa Euro Truck Simulator 2, Hogwarts Legacy, Path of Exile 2, METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER, Black Desert, The Last of Us Part 2 ve NBA 2K26 gibi oyunları görüyoruz. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Oyun Adı
|Fiyat
|1
|Counter-Strike 2
|Ücretsiz
|2
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Ücretsiz
|3
|Red Dead Redemption 2
|14,99 dolar
|4
|EA SPORTS FC 26 (Ön Sipariş)
|69,99 dolar
|5
|Euro Truck Simulator 2
|10,09 dolar
|6
|Hogwarts Legacy
|59,99 dolar
|7
|Path of Exile 2
|29,99 dolar
|8
|METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER
|32,99 dolar
|9
|Black Desert
|0,49 dolar
|10
|The Last of Us Part 2 Remastered
|49,99 dolar
|11
|NBA 2K26 (Ön Sipariş)
|69,99 dolar
|12
|Grand Theft Auto 5 Enhanced
|19,79 dolar
|13
|Battlefield 6 (Ön Sipariş)
|69,99 dolar
|14
|PEAK
|3,99 dolar
|15
|The Last of Us Part 1
|59,99 dolar
|16
|Dota 2
|Ücretsiz
|17
|UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
|49,99 dolar
|18
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|19
|Apex Legends
|Ücretsiz
|20
|HELLDIVERS 2
|39,99 dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.