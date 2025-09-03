Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı!

Steam, 26 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Peki zirvede hangi oyun yer aldı? İşte sıralama...

Emir Yasin Bolat -

Steam, 26 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasındaki Türkiye satış verilerini açıkladı. Paylaşılan listeyle birlikte oyuncuların son haftadaki favori yapımları netleşti. Peki zirvede hangi oyun var? İşte Steam Türkiye’de 26 Ağustos – 2 Eylül tarihlerinde en çok satan oyunlar...

Steam Türkiye'de En Popüler Oyunlar (26 Ağustos - 2 Eylül)

Listeye baktığımızda zirvede Counter-Strike 2 yer alıyor. Onu sekiz yıldır popülerliğini sürdüren PUBG: BATTLEGROUNDS takip ediyor. Rockstar Games’in sevilen açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2 üçüncü sırada bulunurken, merakla beklenen EA SPORTS FC 26 ise dördüncü sırada karşımıza çıkıyor. Yeni futbol oyununun şu anda ön siparişe açık olduğunu da belirtelim. Buna göre dikkat çekici bir performans sergiledi.

Listenin devamındaysa Euro Truck Simulator 2, Hogwarts Legacy, Path of Exile 2, METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER, Black Desert, The Last of Us Part 2 ve NBA 2K26 gibi oyunları görüyoruz. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Adı Fiyat
1 Counter-Strike 2 Ücretsiz
2 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz
3 Red Dead Redemption 2 14,99 dolar
4 EA SPORTS FC 26 (Ön Sipariş) 69,99 dolar
5 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar
6 Hogwarts Legacy 59,99 dolar
7 Path of Exile 2 29,99 dolar
8 METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER 32,99 dolar
9 Black Desert 0,49 dolar
10 The Last of Us Part 2 Remastered 49,99 dolar
11 NBA 2K26 (Ön Sipariş) 69,99 dolar
12 Grand Theft Auto 5 Enhanced 19,79 dolar
13 Battlefield 6 (Ön Sipariş) 69,99 dolar
14 PEAK 3,99 dolar
15 The Last of Us Part 1 59,99 dolar
16 Dota 2 Ücretsiz
17 UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection 49,99 dolar
18 Dead by Daylight 14,99 dolar
19 Apex Legends Ücretsiz
20 HELLDIVERS 2 39,99 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

