FC 25'in Yeni Rakibinden Büyük Başarı! Kimse Beklemiyordu [Video]
Geçtiğimiz ay satışa sunulan Rematch'in oyuncu sayısı şaşırttı. İşte Türkçe dil desteğine sahip futbol oyununa dair merak edilen ayrıntılar!
Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip futbol oyunu Rematch'in yalnızca bir ayda büyük bir başarının altına imza attı. Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanıyan oyunun milyonlarca oyuncu tarafından oynandığı açıklandı.
Rematch Oyuncu Sayısı ile Şaşırttı
EA SPORTS FC 25'in yeni rakibi Rematch 19 Haziran 2025 tarihinde PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S platformları için sunuldu. İlk günden Game Pass'in kütüphanesine eklenen futbol oyunu bir ay içerisinde 5 milyon oyuncuya ulaştı.
It's been a month since Rematch's kick-off, and we've hit 5 million unique players since then!— Rematch (@PlayRematch) July 19, 2025
Whether you're practicing your dribbles in free play, stopping all your opponents' shots, or making game-winning passes for your team, thank you for being with us!
We'll continue to… pic.twitter.com/dYowfvfeOp
Rematch Türkiye Fiyatı
- PC Fiyatı: 14,99 dolar (605 TL)
- Xbox Fiyatı: 599 TL (Game Pass'te mevcut)
- PlayStation Fiyatı: 1.079 TL
EA SPORTS FC 26'nın Fragmanına Türkçe Dublaj Eklendi [Video]
Futbol oyunu EA SPORTS FC 26'nın ilk fragmanına Türkçe dublaj eklendi. İşte FIFA 26 olarak da bilinen FC 26'nın Türkçe seslendirmeli tanıtım videosu!
Rematch Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3400G / Intel Core i5-9400
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5500 (4GB) / NVIDIA GeForce RTX 1060 (4GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
En iyi futbol oyunları arasında yer alan Rematch'in yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Rematch Nasıl Bir Oyun?
Sloclap tarafından geliştirilen Rematch, 5'eer kişilik iki takımın mücadelesine tanık olduğumuz çevrim içi tabanlı bir futbol oyunudur. Başarılı oynanış sistemine sahip olan yapımda her oyuncu bir futbolcuyu kontrol ediyor.