FC 25'in Yeni Rakibinden Büyük Başarı! Kimse Beklemiyordu [Video]

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip futbol oyunu Rematch'in yalnızca bir ayda büyük bir başarının altına imza attı. Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanıyan oyunun milyonlarca oyuncu tarafından oynandığı açıklandı.

EA SPORTS FC 25'in yeni rakibi Rematch 19 Haziran 2025 tarihinde PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S platformları için sunuldu. İlk günden Game Pass'in kütüphanesine eklenen futbol oyunu bir ay içerisinde 5 milyon oyuncuya ulaştı.

It's been a month since Rematch's kick-off, and we've hit 5 million unique players since then!



Whether you're practicing your dribbles in free play, stopping all your opponents' shots, or making game-winning passes for your team, thank you for being with us!



We'll continue to… pic.twitter.com/dYowfvfeOp