FC 25'in Yeni Rakibinden Büyük Başarı! Kimse Beklemiyordu [Video]

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip futbol oyunu Rematch'in yalnızca bir ayda büyük bir başarının altına imza attı. Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanıyan oyunun milyonlarca oyuncu tarafından oynandığı açıklandı.

Rematch Oyuncu Sayısı ile Şaşırttı

EA SPORTS FC 25'in yeni rakibi Rematch 19 Haziran 2025 tarihinde PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S platformları için sunuldu. İlk günden Game Pass'in kütüphanesine eklenen futbol oyunu bir ay içerisinde 5 milyon oyuncuya ulaştı.

It's been a month since Rematch's kick-off, and we've hit 5 million unique players since then!



Whether you're practicing your dribbles in free play, stopping all your opponents' shots, or making game-winning passes for your team, thank you for being with us!



We'll continue to… pic.twitter.com/dYowfvfeOp — Rematch (@PlayRematch) July 19, 2025

Rematch Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: 14,99 dolar (605 TL)

14,99 dolar (605 TL) Xbox Fiyatı: 599 TL (Game Pass'te mevcut)

599 TL (Game Pass'te mevcut) PlayStation Fiyatı: 1.079 TL

Rematch Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 5 3400G / Intel Core i5-9400

AMD Ryzen 5 3400G / Intel Core i5-9400 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5500 (4GB) / NVIDIA GeForce RTX 1060 (4GB)

AMD Radeon RX 5500 (4GB) / NVIDIA GeForce RTX 1060 (4GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

En iyi futbol oyunları arasında yer alan Rematch'in yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Rematch Nasıl Bir Oyun?

Sloclap tarafından geliştirilen Rematch, 5'eer kişilik iki takımın mücadelesine tanık olduğumuz çevrim içi tabanlı bir futbol oyunudur. Başarılı oynanış sistemine sahip olan yapımda her oyuncu bir futbolcuyu kontrol ediyor.