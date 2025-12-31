Ücretsiz Oyun Ezdi Geçti! Steam Türkiye'de Çok Satanlar Açıklandı

Steam, 23-30 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. Çok sayıda popüler yapımın kıyasıya rekabet ettiği listede en çok satan oyun Counter-Strike 2 oldu. Platformun sahibi Valve tarafından geliştirilen popüler FPS oyunu, ücretsiz olarak oynanabiliyor. Bu da aylardır süren liderliği için önemli bir sebep.

Electronic Arts tarafından geliştirilen EA SPORTS FC 26 ise ikinci sırada yer alıyor. 27,99 dolar fiyata sahip oyunu 31,99 dolara satılan ARC Raiders takip ediyor. Dördüncü sırada World of Warships yer alırken, Euro Truck Simulator 2 beşinci. Sevilen FPS oyunu Battlefield 6 altıncı sıradayken, Black Desert ve Kingdom Come: Deliverance 2 ise sırasıyla yedinci ve sekizinci.

Öte yandan sıralamada Rust, GTA 5: Enhanced, Baldur's Gate 3, PUBG, Forza Horizon ve ELDEN RING gibi popüler oyunlar da yer alıyor. Türkiye'de en çok satanlar sıralamasının tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar (23-30 Aralık 2025)

Sıra Oyun Fiyat 1 Counter-Strike 2 Ücretsiz 2 EA SPORTS FC 26 27,99 dolar 3 ARC Raiders 31,99 dolar 4 World of Warships Ücretsiz 5 Euro Truck Simulator 2 2,52 dolar 6 Battlefield 6 48,99 dolar 7 Black Desert 0,49 dolar 8 Kingdom Come: Deliverance 2 22,49 dolar 9 Rust 9,49 dolar 10 Grand Theft Auto 5 Enhanced 14,99 dolar 11 Baldur's Gate 3 26,24 dolar 12 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz 13 Forza Horizon 5 16,39 dolar 14 ELDEN RING 25,99 dolar 15 Red Dead Redemption 2 14,99 dolar 16 Sons Of The Forest 4,64 dolar 17 Mount & Blade 2: Bannerlord 9,99 dolar 18 Dota 2 Ücretsiz 19 Where Winds Meet Ücretsiz 20 Detroit: Become Human 3,19 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam Türkiye'de en çok satanlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.