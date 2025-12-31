Ücretsiz Oyun Ezdi Geçti! Steam Türkiye'de Çok Satanlar Açıklandı
Popüler dijital oyun mağazası Steam, 23-30 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. İşte paylaşılan sıralama!
⚡ Önemli Bilgiler
- 23-30 Aralık 2025 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar belli oldu.
- Aylardır liderliği bırakmayan Counter-Strike 2, zirveye adını yazdırdı.
- EA SPORTS FC 26 ise ikinci sırada.
Steam, 23-30 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. Çok sayıda popüler yapımın kıyasıya rekabet ettiği listede en çok satan oyun Counter-Strike 2 oldu. Platformun sahibi Valve tarafından geliştirilen popüler FPS oyunu, ücretsiz olarak oynanabiliyor. Bu da aylardır süren liderliği için önemli bir sebep.
Electronic Arts tarafından geliştirilen EA SPORTS FC 26 ise ikinci sırada yer alıyor. 27,99 dolar fiyata sahip oyunu 31,99 dolara satılan ARC Raiders takip ediyor. Dördüncü sırada World of Warships yer alırken, Euro Truck Simulator 2 beşinci. Sevilen FPS oyunu Battlefield 6 altıncı sıradayken, Black Desert ve Kingdom Come: Deliverance 2 ise sırasıyla yedinci ve sekizinci.
Öte yandan sıralamada Rust, GTA 5: Enhanced, Baldur's Gate 3, PUBG, Forza Horizon ve ELDEN RING gibi popüler oyunlar da yer alıyor. Türkiye'de en çok satanlar sıralamasının tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar (23-30 Aralık 2025)
|Sıra
|Oyun
|Fiyat
|1
|Counter-Strike 2
|Ücretsiz
|2
|EA SPORTS FC 26
|27,99 dolar
|3
|ARC Raiders
|31,99 dolar
|4
|World of Warships
|Ücretsiz
|5
|Euro Truck Simulator 2
|2,52 dolar
|6
|Battlefield 6
|48,99 dolar
|7
|Black Desert
|0,49 dolar
|8
|Kingdom Come: Deliverance 2
|22,49 dolar
|9
|Rust
|9,49 dolar
|10
|Grand Theft Auto 5 Enhanced
|14,99 dolar
|11
|Baldur's Gate 3
|26,24 dolar
|12
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Ücretsiz
|13
|Forza Horizon 5
|16,39 dolar
|14
|ELDEN RING
|25,99 dolar
|15
|Red Dead Redemption 2
|14,99 dolar
|16
|Sons Of The Forest
|4,64 dolar
|17
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|9,99 dolar
|18
|Dota 2
|Ücretsiz
|19
|Where Winds Meet
|Ücretsiz
|20
|Detroit: Become Human
|3,19 dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam Türkiye'de en çok satanlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.