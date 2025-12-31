Ücretsiz Oyun Ezdi Geçti! Steam Türkiye'de Çok Satanlar Açıklandı

Popüler dijital oyun mağazası Steam, 23-30 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. İşte paylaşılan sıralama!

Emir Yasin Bolat
⚡ Önemli Bilgiler

  • 23-30 Aralık 2025 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar belli oldu.
  • Aylardır liderliği bırakmayan Counter-Strike 2, zirveye adını yazdırdı.
  • EA SPORTS FC 26 ise ikinci sırada.

Steam, 23-30 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. Çok sayıda popüler yapımın kıyasıya rekabet ettiği listede en çok satan oyun Counter-Strike 2 oldu. Platformun sahibi Valve tarafından geliştirilen popüler FPS oyunu, ücretsiz olarak oynanabiliyor. Bu da aylardır süren liderliği için önemli bir sebep.

Electronic Arts tarafından geliştirilen EA SPORTS FC 26 ise ikinci sırada yer alıyor. 27,99 dolar fiyata sahip oyunu 31,99 dolara satılan ARC Raiders takip ediyor. Dördüncü sırada World of Warships yer alırken, Euro Truck Simulator 2 beşinci. Sevilen FPS oyunu Battlefield 6 altıncı sıradayken, Black Desert ve Kingdom Come: Deliverance 2 ise sırasıyla yedinci ve sekizinci.

Öte yandan sıralamada Rust, GTA 5: Enhanced, Baldur's Gate 3, PUBG, Forza Horizon ve ELDEN RING gibi popüler oyunlar da yer alıyor. Türkiye'de en çok satanlar sıralamasının tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar (23-30 Aralık 2025)

Sıra Oyun Fiyat
1 Counter-Strike 2 Ücretsiz
2 EA SPORTS FC 26 27,99 dolar
3 ARC Raiders 31,99 dolar
4 World of Warships Ücretsiz
5 Euro Truck Simulator 2 2,52 dolar
6 Battlefield 6 48,99 dolar
7 Black Desert 0,49 dolar
8 Kingdom Come: Deliverance 2 22,49 dolar
9 Rust 9,49 dolar
10 Grand Theft Auto 5 Enhanced 14,99 dolar
11 Baldur's Gate 3 26,24 dolar
12 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz
13 Forza Horizon 5 16,39 dolar
14 ELDEN RING 25,99 dolar
15 Red Dead Redemption 2 14,99 dolar
16 Sons Of The Forest 4,64 dolar
17 Mount & Blade 2: Bannerlord 9,99 dolar
18 Dota 2 Ücretsiz
19 Where Winds Meet Ücretsiz
20 Detroit: Become Human 3,19 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam Türkiye'de en çok satanlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

