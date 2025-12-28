Epic Games'in Bedava Dağıttığı Oyun, Steam'de İndirime Girdi!

Epic Games Store'un geçtiğimiz günlerde yeni yıla özel olarak başlattığı Yılbaşı İndirimleri ile birlikte ücretsiz şekilde dağıttığı Hogwarts Legacy, Steam'de indirime girdi. Harry Potter evrenini sevenlerin kampanyaya göz atmasında fayda var. Peki Hogwarts Legacy fiyatı ne kadara düştü?

Hogwarts Legacy, Steam'de İndirime Girdi

Geçtiğimiz günlerde Steam'de Yılbaşı İndirimleri başladı. Bu etkinlik ile birlikte normal fiyatı 59,99 dolar olan Hogwarts Legacy, yüzde 90’lık indirimle sadece 5,99 dolara satın alınabiliyor. Kampanya 5 Ocak’ta sona erecek. Bu tarihe kadar Steam’e giriş yaparak oyunu satın alabilirsiniz.

Hogwarts Legacy - Standart Sürüm: 5,99 dolar (-90%)

Hogwarts Legacy - Dijital Lüks Sürüm: 6,99 dolar (-90%)

Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Editions Bundle: 13,56 dolar (-86%)

Hogwarts Legacy: Lüks Sürümü + LEGO Harry Potter Koleksiyon Paketi: 13,57 dolar (-87%)

Hogwarts Legacy, oyuncuları 1800’lerin sonlarında geçen büyü dolu bir dünyaya götürüyor. Kendi karakterlerini oluşturup Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nda eğitim alan oyuncular, büyü dersleri öğrenirken sihirli yaratıklarla karşılaşıyor ve çeşitli görevleri tamamlıyor.

Hogwarts Legacy Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 10 (64-bit) İşlemci Intel Core i5-6600 (3.3 GHz) veya AMD Ryzen 5 1400 (3.2 GHz) Intel Core i7-8700 (3.2 GHz) veya AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz) RAM 16 GB 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 960 4GB veya AMD Radeon RX 470 4GB NVIDIA GeForce 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT veya INTEL Arc A770 Depolama 85 GB kullanılabilir alan 85 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli Hogwarts Legacy fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.