Bu Oyun Türkiye'de Çok Sevildi! İşte Steam Çok Satanlar

28 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı. Yakın zamanda piyasaya sürülen yeni bir yapım, üst sıralara yerleşti.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Türkiye'de en popüler dijital oyun mağazalarından Steam, 28 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında en çok satan oyunları açıkladı. Paylaşılan listeye göre en iyi ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Counter-Strike 2 liderliğini sürdürürken, yakın zamanda piyasaya sürülen yeni bir oyun ikinci oldu. İşte sıralama!

Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar (28 Ekim - 4 Kasım)

CS2 alışıldığı gibi listenin tepesine adını yazdırdı. Hemen arkasında ise 30 Ekim’de çıkış yapan ARC Raiders var. 39,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan yapım, özellikle Türk oyunculardan büyük ilgi görmüş gibi görünüyor.

Oyunun Steam sayfasındaki kullanıcı yorumlarının büyük çoğunluğu olumlu. Bu da satış grafiğine direkt yansımış durumda. Öte yandan üçüncü sırada ise yine yeni oyunlardan Battlefield 6'yı görüyoruz. 69,99 dolara satılan popüler FPS oyunu, kısa zamanda büyük oyuncu kitlesine ulaşmayı başardı.

Football Manager 26 ise dördüncüyken, Europa Universalis 5 ve EA SPORTS FC 26 sırasıyla beş ve altıncı. Listenin devamındaysa RV There Yet?, Sonf of The Forest, PUBG: BATTLEGROUNDS ve Dispatch gibi oyunları görüyoruz. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

28 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Adı Fiyat
1 Counter-Strike 2 Ücretsiz
2 ARC Raiders 39,99 dolar
3 Battlefield 6 69,99 dolar
4 Football Manager 26 49,99 dolar
5 Europa Universalis 5 35,99 dolar
6 EA SPORTS FC 26 69,99 dolar
7 RV There Yet? 4,49 dolar
8 Sons Of The Forest 14,99 dolar
9 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz
10 Dispatch 14,99 dolar
11 Rust 18,99 dolar
12 Megabonk 5,79 dolar
13 Resident Evil Requiem 52,49 dolar
14 World of Warships Ücretsiz
15 Dead by Daylight 14,99 dolar
16 1. Sezon Battlefield Pro 24,99 dolar
17 Red Dead Redemption 2 19,99 dolar
18 R.E.P.O. 3,76 dolar
19 Crusader Kings 3 26,99 dolar
20 War Thunder

Ücretsiz

 

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam çok satanlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

