Steam Türkiye'de En Popüler Oyunlar Açıklandı!

Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam, 5-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. Liste, Türk oyuncuların favorilerini gözler önüne sererken henüz çıkmadan büyük ilgi gören bir FPS oyunu şimdiden ilk üçte yer almayı başardı. İşte Steam’de haftanın en çok satan oyunları...

Steam Türkiye Haftanın Popüler Oyunları (5-12 Ağustos)

Listenin zirvesinde ücretsiz oynanabilen Counter-Strike 2 yer aldı. Uzun süredir liderlik koltuğunda oturan efsane yapım, görünüşe göre bu tahtı kolay kolay devretmeyecek. Hemen arkasında ise efsane serinin yeni halkası Battlefield 6 bulunuyor. Ön siparişe açıldığı gibi ikinci sıraya yerleşen bu FPS oyunu, piyasaya sürüldüğünde oyun dünyasında adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.

Üçüncü sırada ise Mafia: The Old Country var. Oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu geri dönüşler alan yeni yapım, nostalji ve modern oyun dinamiklerini harmanlayan atmosferiyle dikkat çekiyor. Listenin devamındaysa Rust, Cyberpunk 2077, Diablo 4 ve Euro Truck Simulator 2 gibi popüler yapımlar yer alıyor.

5-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Adı Fiyatı 1 Counter-Strike 2 Ücretsiz 2 Battlefield 6 69,99 dolar 3 Mafia: The Old Country 49,99 dolar 4 Rust 9,49 dolar 5 EA SPORTS FC 26 69,99 dolar 6 Cyberpunk 2077 15,74 dolar 7 World of Warships Ücretsiz 8 eFootball Ücretsiz 9 Dead by Daylight 14,99 dolar 10 PEAK 2,47 dolar 11 Black Desert 4,99 dolar 12 Mage Arena 1,99 dolar 13 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz 14 The Elder Scrolls Online 11,99 dolar 15 Diablo 4 22,49 dolar 16 Apex Legends Ücretsiz 17 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 15,74 dolar 18 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 19 Titan Quest 2 14,99 dolar 20 Marvel Rivals Ücretsiz

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Yorumlarda buluşalım.