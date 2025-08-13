Steam Türkiye'de En Popüler Oyunlar Açıklandı!
Popüler dijital oyun mağazası Steam, 5-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. İşte zirvedeki yapım!
Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam, 5-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. Liste, Türk oyuncuların favorilerini gözler önüne sererken henüz çıkmadan büyük ilgi gören bir FPS oyunu şimdiden ilk üçte yer almayı başardı. İşte Steam’de haftanın en çok satan oyunları...
Steam Türkiye Haftanın Popüler Oyunları (5-12 Ağustos)
Listenin zirvesinde ücretsiz oynanabilen Counter-Strike 2 yer aldı. Uzun süredir liderlik koltuğunda oturan efsane yapım, görünüşe göre bu tahtı kolay kolay devretmeyecek. Hemen arkasında ise efsane serinin yeni halkası Battlefield 6 bulunuyor. Ön siparişe açıldığı gibi ikinci sıraya yerleşen bu FPS oyunu, piyasaya sürüldüğünde oyun dünyasında adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.
Üçüncü sırada ise Mafia: The Old Country var. Oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu geri dönüşler alan yeni yapım, nostalji ve modern oyun dinamiklerini harmanlayan atmosferiyle dikkat çekiyor. Listenin devamındaysa Rust, Cyberpunk 2077, Diablo 4 ve Euro Truck Simulator 2 gibi popüler yapımlar yer alıyor.
5-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Oyun Adı
|Fiyatı
|1
|Counter-Strike 2
|Ücretsiz
|2
|Battlefield 6
|69,99 dolar
|3
|Mafia: The Old Country
|49,99 dolar
|4
|Rust
|9,49 dolar
|5
|EA SPORTS FC 26
|69,99 dolar
|6
|Cyberpunk 2077
|15,74 dolar
|7
|World of Warships
|Ücretsiz
|8
|eFootball
|Ücretsiz
|9
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|10
|PEAK
|2,47 dolar
|11
|Black Desert
|4,99 dolar
|12
|Mage Arena
|1,99 dolar
|13
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Ücretsiz
|14
|The Elder Scrolls Online
|11,99 dolar
|15
|Diablo 4
|22,49 dolar
|16
|Apex Legends
|Ücretsiz
|17
|Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
|15,74 dolar
|18
|Euro Truck Simulator 2
|10,09 dolar
|19
|Titan Quest 2
|14,99 dolar
|20
|Marvel Rivals
|Ücretsiz
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Yorumlarda buluşalım.