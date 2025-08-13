Steam Türkiye'de En Popüler Oyunlar Açıklandı!

Popüler dijital oyun mağazası Steam, 5-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. İşte zirvedeki yapım!

Emir Yasin Bolat
Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam, 5-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. Liste, Türk oyuncuların favorilerini gözler önüne sererken henüz çıkmadan büyük ilgi gören bir FPS oyunu şimdiden ilk üçte yer almayı başardı. İşte Steam’de haftanın en çok satan oyunları...

Steam Türkiye Haftanın Popüler Oyunları (5-12 Ağustos)

Listenin zirvesinde ücretsiz oynanabilen Counter-Strike 2 yer aldı. Uzun süredir liderlik koltuğunda oturan efsane yapım, görünüşe göre bu tahtı kolay kolay devretmeyecek. Hemen arkasında ise efsane serinin yeni halkası Battlefield 6 bulunuyor. Ön siparişe açıldığı gibi ikinci sıraya yerleşen bu FPS oyunu, piyasaya sürüldüğünde oyun dünyasında adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.

Üçüncü sırada ise Mafia: The Old Country var. Oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu geri dönüşler alan yeni yapım, nostalji ve modern oyun dinamiklerini harmanlayan atmosferiyle dikkat çekiyor. Listenin devamındaysa Rust, Cyberpunk 2077, Diablo 4 ve Euro Truck Simulator 2 gibi popüler yapımlar yer alıyor.

5-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Adı Fiyatı
1 Counter-Strike 2 Ücretsiz
2 Battlefield 6 69,99 dolar
3 Mafia: The Old Country 49,99 dolar
4 Rust 9,49 dolar
5 EA SPORTS FC 26 69,99 dolar
6 Cyberpunk 2077 15,74 dolar
7 World of Warships Ücretsiz
8 eFootball Ücretsiz
9 Dead by Daylight 14,99 dolar
10 PEAK 2,47 dolar
11 Black Desert 4,99 dolar
12 Mage Arena 1,99 dolar
13 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz
14 The Elder Scrolls Online 11,99 dolar
15 Diablo 4 22,49 dolar
16 Apex Legends Ücretsiz
17 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 15,74 dolar
18 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar
19 Titan Quest 2 14,99 dolar
20 Marvel Rivals Ücretsiz

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Yorumlarda buluşalım.

