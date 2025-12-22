Steam Türkiye'de En Çok Satanlar Açıklandı! Zirve Değişmedi
Dijital oyun mağazası Steam, 9-16 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Peki hangi oyun birinci oldu?
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam, 9-16 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satanları açıkladı.
- Counter-Strike 2 liderliğini sürdürdü.
- EA SPORTS FC 26 ise ikinci oldu.
Popüler dijital oyun mağazası Steam, 9-16 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Paylaşılan listeye göre platformdaki rekabetin giderek kızıştığını görüyoruz. Peki zirvede hangi yapım var? İşte Steam çok satanlar sıralaması...
Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (9-16 Aralık 2025)
Listenin zirvesinde aylardır liderliğini sürdüren Counter-Strike 2 yer alıyor. Uzun süredir birincilik koltuğunu kimseye kaptırmayan yapım, önümüzdeki haftalarda da liderlik için yarışacak gibi görünüyor. İkinci sırada EA SPORTS FC 26 bulunurken 27,99 dolar fiyat etiketiyle satışta olan oyunu ücretsiz oynanabilen World of Warships takip ediyor.
31,99 dolara satılan ARC Raiders ise dördüncü sıradayken listenin devamında Rust, Black Desert, Clair Obscur: Expedition 33, Euro Truck Simulator 2, Kingdom Come: Deliverance 2, Assassin's Creed Valhalla, Where Winds Meet ve PUBG: BATTLEGROUNDS oyunları yer alıyor.
9-16 Aralık 2025 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Oyun
|Fiyatı
|1
|Counter-Strike 2
|Oynaması Ücretsiz
|2
|EA SPORTS FC 26
|27,99 dolar
|3
|World of Warships
|Oynaması Ücretsiz
|4
|ARC Raiders
|31,99 dolar
|5
|Rust
|9,49 dolar
|6
|Black Desert
|0,49 dolar
|7
|Clair Obscur: Expedition 33
|27,99 dolar
|8
|Euro Truck Simulator 2
|2,52 dolar
|9
|Kingdom Come: Deliverance 2
|22,49 dolar
|10
|Assassin's Creed Valhalla
|4,79 dolar
|11
|Where Winds Meet
|Oynaması Ücretsiz
|12
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Oynaması Ücretsiz
|13
|Warframe
|Oynaması Ücretsiz
|14
|Ashes of Creation
|19,54 dolar
|15
|Diablo 4
|29,99 dolar
|16
|Grand Theft Auto 5 Enhanced
|14,99 dolar
|17
|Battlefield 6
|48,99 dolar
|18
|Football Manager 26
|44,99 dolar
|19
|MIMESIS
|4,63 dolar
|20
|Dota 2
|Oynaması Ücretsiz
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.