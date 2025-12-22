Steam Türkiye'de En Çok Satanlar Açıklandı! Zirve Değişmedi

Popüler dijital oyun mağazası Steam, 9-16 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Paylaşılan listeye göre platformdaki rekabetin giderek kızıştığını görüyoruz. Peki zirvede hangi yapım var? İşte Steam çok satanlar sıralaması...

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (9-16 Aralık 2025)

Listenin zirvesinde aylardır liderliğini sürdüren Counter-Strike 2 yer alıyor. Uzun süredir birincilik koltuğunu kimseye kaptırmayan yapım, önümüzdeki haftalarda da liderlik için yarışacak gibi görünüyor. İkinci sırada EA SPORTS FC 26 bulunurken 27,99 dolar fiyat etiketiyle satışta olan oyunu ücretsiz oynanabilen World of Warships takip ediyor.

31,99 dolara satılan ARC Raiders ise dördüncü sıradayken listenin devamında Rust, Black Desert, Clair Obscur: Expedition 33, Euro Truck Simulator 2, Kingdom Come: Deliverance 2, Assassin's Creed Valhalla, Where Winds Meet ve PUBG: BATTLEGROUNDS oyunları yer alıyor.

9-16 Aralık 2025 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Fiyatı 1 Counter-Strike 2 Oynaması Ücretsiz 2 EA SPORTS FC 26 27,99 dolar 3 World of Warships Oynaması Ücretsiz 4 ARC Raiders 31,99 dolar 5 Rust 9,49 dolar 6 Black Desert 0,49 dolar 7 Clair Obscur: Expedition 33 27,99 dolar 8 Euro Truck Simulator 2 2,52 dolar 9 Kingdom Come: Deliverance 2 22,49 dolar 10 Assassin's Creed Valhalla 4,79 dolar 11 Where Winds Meet Oynaması Ücretsiz 12 PUBG: BATTLEGROUNDS Oynaması Ücretsiz 13 Warframe Oynaması Ücretsiz 14 Ashes of Creation 19,54 dolar 15 Diablo 4 29,99 dolar 16 Grand Theft Auto 5 Enhanced 14,99 dolar 17 Battlefield 6 48,99 dolar 18 Football Manager 26 44,99 dolar 19 MIMESIS 4,63 dolar 20 Dota 2 Oynaması Ücretsiz

