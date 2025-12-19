13.517 TL'lik 7 Oyun Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında aksiyondan hayatta kalmaya kadar çeşitli türlerde 7 oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası, NBA 2K26, WWE 2K25, PGA Tour 2K25, Ark: Survival Ascended ve The Forgotten City için 21 Aralık, Call of Duty: Black Ops 7 için 22 Aralık, Fallout 76 için 23 Aralık tarihinde sona erecek. Fallout 76'yı tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Listede yer alan diğer oyunlara erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

Free Play Days kapsamında Call of Duty: Black Ops 7'nin multiplayer ve zombies modlarına erişilebiliyor. 2035 yılında geçen oyunda çok sayıda multiplayer haritası bulunuyor. Bu haritalarda diğer oyuncular ile mücadele ediyoruz. Yüksek tempolu bir oynanış sunan yapım, eğlenceli zaman geçirmemiza imkân tanıyor.

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Fallout 76, hayatta kalma ve MMORPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Nükleer felaketten 25 yıl sonrasını konu alan yapım 2020 yılının nisan ayında piyasaya sürüldü. Başarılı oynanış sistemine ve etkileyici atmosfere sahip olan oyunda inşa sistemi de bulunuyor.

PGA TOUR 2K25, golf oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. HB Studios tarafından geliştirilen oyun çok gerçekçi bir oynanışa sahip. Topa falso vermek, arazi ve hava koşullarına göre vuruşları şekillendirmek gibi faktörler son derece önemli. Oyunda kariyer modunun yanı sıra çevrim içi tabanlı modlar da mevcut.