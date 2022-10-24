Prime Gaming Kasım Oyunları Sızdırıldı: 375 TL Değerinde Ücretsiz Oyun!

Son yıllarda abonelik hizmetlerine karşı ilgi artmaya devam ediyor. Abonelik hizmetleri arasında en çok sevilenlerden biri de Amazon Prime aboneliği olarak öne çıkıyor. Yalnızca 7,90 TL karşılığında abone olabildiğiniz hizmetle birlikte Prime Video, Prime Gaming ve Amazon Prime ayrıcalıklarını kullanabilme hakkına erişebiliyorsunuz. Özellikle oyuncular tarafından çok sevilen Prime Gaming'in kasım ayı oyunları belli oldu.

Her ay çeşitli eski oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına sonan Amazon Prime Gaming, bedava oyunların yanında oyun için eşya, kostüm veya para da dağıtıyor. Ekim ayında Fallout 76, Total War: Warhammer II ve Middle-earth: Shadow of War gibi ünlü yapımları dağıtan firmanın kasım ayında da eli boş değil.

Amazon Prime Gaming Kasım 2022 Oyunları

Fallout New Vegas Ultimate Edition

WRC 9 FIA World Rally Championship

Last Day of June

Indiana Jones and The Last Crusade

Etherborn

Whispering Willows

Facility 47

İnternete sızdırılan bilgilere göre Amazon Prime Gaming kasım ayında Fallout New Vegas Ultimate Edition ve WRC 9 FIA World Rally Championship'in de dahil olduğu toplamda 7 oyun ücretsiz olarak dağıtılacak. Oyunlara erişmek için kullanıcıların Amazon Prime üyeliği yapması yeterli olacak. Toplamda 375 TL değere sahip olan oyunlarla birlikte ekim ayında League of Legends, PUBG: Battlegrounds, Black Desert Online, Destiny 2 ve FIFA 22 için ücretsiz oyun içi içerikler de Prime Gaming'te yer alacak.