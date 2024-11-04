Game Pass Kasım 2024 Oyun Listesi Açıklandı: Listede Sevilen Oyunlar Var
Game Pass Kasım ayına özel oyun listesini duyurdu. Listede Metal Slug Tactics, Goat Simulator Remastered de bulunuyor.
Ekim ayı Game Pass için oldukça keyifli bir ay olmuştu. Listede Call of Duty: Black OPS gibi kudretli oyunlar da yer alıyordu. Kasım ayının Game Pass oyun listesi bugün paylaşıldı.
2024 yılının kasım ayında listede yine dikkat çeken, sevilen oyunlar yer alıyor. Peki Game Pass Kasım 2024 listesinde hangi oyunlar yer alıyor? Listenin tamamını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Game Pass Kasım 2024 Oyun Listesi
Listedeki oyunlar:
- Metal Slug Tactics (Cloud, Konsol, ve PC) — 5 Kasım
- Go Mecha Ball (Konsol) — 6 Kasım
- Harold Halibut (Xbox Series X|S) — 6 Kasım
- The Rewinder (Konsol) — 6 Kasım
- Turnip Boy Robs a Bank (Konsol) — 6 Kasım
- Goat Simulator Remastered (Cloud, PC, ve Xbox Series X|S) — 7 Kasım
- Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC, ve Xbox Series X|S) — 19 Kasım
Kaçırılan Oyunlara Bir Fırsat Daha Verildi
Listenin devamındaki oyunlar kaçıranlar için tekrar sunuldu. Liste şöyle devam ediyor:
- Botany Manor (Game Pass Standard)
- StarCraft: Remastered (PC) — 5 Kasım
- StarCraft II: Campaign Collection (PC) — 5 Kasım
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15 Kasım’da Game Pass'te Süresi Dolan Oyunlar Listesi
Aşağıdaki oyunlar yakında Game Pass kütüphanesinden çıkarılacak. Oyuncular tamamlamadıkları başarımları edinmek isterse üyelik indiriminden faydalanarak oyunları kalıcı olarak kütüphanesine ekleyebilecek. Süresi dolan oyunlar şu şekilde:
- Dungeons 4 (Cloud, Konsol, ve PC)
- Goat Simulator (PC)
- Like a Dragon: Ishin! (Cloud, Konsol, ve PC)
- Like a Dragon: The Man Who Erased His Name (Cloud, Konsol, ve PC)
- Persona 5 Tactica (Cloud, Konsol, ve PC)
- Somerville (Cloud, Konsol, ve PC)
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Siz en çok hangi oyunun gelmesine sevindiniz? Bir sonraki ay Game Pass'te hangi oyunlar çıkacak? Tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
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