Game Pass Kasım 2024 Oyun Listesi Açıklandı: Listede Sevilen Oyunlar Var

Ekim ayı Game Pass için oldukça keyifli bir ay olmuştu. Listede Call of Duty: Black OPS gibi kudretli oyunlar da yer alıyordu. Kasım ayının Game Pass oyun listesi bugün paylaşıldı.

2024 yılının kasım ayında listede yine dikkat çeken, sevilen oyunlar yer alıyor. Peki Game Pass Kasım 2024 listesinde hangi oyunlar yer alıyor? Listenin tamamını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Game Pass Kasım 2024 Oyun Listesi

Listedeki oyunlar:

Metal Slug Tactics (Cloud, Konsol, ve PC) — 5 Kasım

(Cloud, Konsol, ve PC) — 5 Kasım Go Mecha Ball (Konsol) — 6 Kasım

(Konsol) — 6 Kasım Harold Halibut (Xbox Series X|S) — 6 Kasım

(Xbox Series X|S) — 6 Kasım The Rewinder (Konsol) — 6 Kasım

(Konsol) — 6 Kasım Turnip Boy Robs a Bank (Konsol) — 6 Kasım

(Konsol) — 6 Kasım Goat Simulator Remastered (Cloud, PC, ve Xbox Series X|S) — 7 Kasım

(Cloud, PC, ve Xbox Series X|S) — 7 Kasım Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC, ve Xbox Series X|S) — 19 Kasım

Kaçırılan Oyunlara Bir Fırsat Daha Verildi

Listenin devamındaki oyunlar kaçıranlar için tekrar sunuldu. Liste şöyle devam ediyor:

Botany Manor (Game Pass Standard)

(Game Pass Standard) StarCraft: Remastered (PC) — 5 Kasım

(PC) — 5 Kasım StarCraft II: Campaign Collection (PC) — 5 Kasım

(PC) — 5 Kasım

15 Kasım’da Game Pass'te Süresi Dolan Oyunlar Listesi

Aşağıdaki oyunlar yakında Game Pass kütüphanesinden çıkarılacak. Oyuncular tamamlamadıkları başarımları edinmek isterse üyelik indiriminden faydalanarak oyunları kalıcı olarak kütüphanesine ekleyebilecek. Süresi dolan oyunlar şu şekilde:

Dungeons 4 (Cloud, Konsol, ve PC)

(Cloud, Konsol, ve PC) Goat Simulator (PC)

(PC) Like a Dragon: Ishin! (Cloud, Konsol, ve PC)

(Cloud, Konsol, ve PC) Like a Dragon: The Man Who Erased His Name (Cloud, Konsol, ve PC)

(Cloud, Konsol, ve PC) Persona 5 Tactica (Cloud, Konsol, ve PC)

(Cloud, Konsol, ve PC) Somerville (Cloud, Konsol, ve PC)

Game Pass Ultimate'in UFC 4 İçin Sunduğu Ayrıcalıklar

Game Pass kullanıcıları, UFC 4 için 1600 UFC puanına ücretsiz olarak erişecek. Bu puanlar, karakterlerin görünümünü özelleştirmek, özel profil kartları oluşturmak ve animasyon edinmek için kullanılabilecek.

Siz en çok hangi oyunun gelmesine sevindiniz? Bir sonraki ay Game Pass'te hangi oyunlar çıkacak? Tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.